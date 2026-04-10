Километарске колоне: Шта тачно морате урадити при преласку границе

Нови дан, нова правила на граничним прелазима и нове гужве. На границама са ЕУ почела је потпуна примјена ЕЕС система за држављане трећих земаља.
За дигитализацију података путника полицајцима у Хрватској, како кажу, требаће неколико минута више него у досадашњим процедурама преласка границе. Сваком путнику из треће земље узимају се отисци четири прста десне руке и фотографија лица.
Србија
Истрага утврдила како је дошло до трагедије прије 4 мјесеца
Сваки наредни прелазак подразумијева излазак путника из аутомобила и скенирање његовог лица те упоређивање са фотографијом у досијеу. Сада који минут више, а у будућности мање времена за прелазак границе, тврде у Хрватској.
"Предности тог система су да ће на једном мјесту бити доступни сви подаци особа који прелазе у ЕУ, брже ће се обрађивати и неће више бити ручног отискивања печата у путовнице што је знатно успоравало саму граничну контролу", рекао је Дарио Седић, замјеник начелника за заштиту границе, Хрватска и додао:
"Ми свакако се трудимо да искористимо све ресурсе, максималан број људи , све траке су нам увијек отворене. Видите и сами колико трака имамо. Тако да настојимо људима омогућити што лакши и бржи прелазак, али и они морају бити свјесни да су на граничној контроли и да гужве се не могу избјећи. Морају се припремити на то".
Новим системом аутоматски ће се бројати дани проведени у ЕУ за држављане трећих земаља. А дозвољен је боравак 90 унутар 180 дана.
Већина путника зна шта их чека на граници. Од нових правила до гужви. Неки на пут крећу раније, а неки су навикли на вишечасовне колоне.
"Све зависи, али људе раде свој посао",
"Ништа не очекујем, значи вјеруј ми, ништа не очекујем",
"Како када, пред празнике мало више. Два пута годишње долазимо",
"Проблем је велики. И на границама и на чекању . 9 сати, 12 сати прелазимо, 15. Сваке седмице све горе и горе",
"Ја сам навикао. Сваке године идем по 2-3 пута. Некада има гужве, некада нема. И то ти је то", причају путници за АТВ.
Кошарка
Да се најежиш: Дирљив опроштај од Вујошевића на мечу Партизан - Жалгирис
На граници, барем у Градишци не би биле толике колоне и чекања да је отворен нови гранични прелаз. Савремен, функционалан, нов са по четири улазне и четири излазне траке.
За све то слуха није имао Зијад Крњић члан Управног одбора УИО БиХ који је од децембра прошле године до данас пет пута блокирао његово отварање. Било би неупоредиво лакше и возачима и граничарима, али и граду Градишка.
"Значило би наравно. Пуно би значило. Ми претпостављамо да би биле мање гужве и задржавања. С тим да било би добро да отворе нови гранични прелаз, али потребан је и адекватан број полицијских службеника на њему", каже Дарио Седић, замјеник начелника за заштиту границе, Хрватска и додаје:
"Отприлике у зони одговорности ГП Градишка у прва три мјесеца да је путника прешло око пола милиона на улазу, тако и на излазу из државе. И око 180 хиљада возила како на улазу тако и на излазу из државе.ЧАСЛАВ ШОБОТ, шеф смјене ГП Градишка.
Свијет
Дјечак (12) страдао у џакузију хотела: Један покрет био кобан
Гужве и километарске колоне честа су слика на границама. Док из Хрватске увјеравају да ће чекања некада у будућности бити мања, када већина путника трећих земаља буде уведена у дигитални систем Из БиХ још немамо таква увјеравања, јер нико не зна до када ће Зијад Крњић блокирати отварање новог прелаза и када ће и да ли ће гласати за отварање новог прелаза.
