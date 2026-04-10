Пожарна линија у близини Клобука дуга 5 километара

Бојан Носовић
10.04.2026 13:45

Пожарна линија у близини Клобука дуга 5 километара

Пети дан је активан пожар у пограничном дијелу између БиХ и Црне Горе у близини требињског села Клобук, а пожарна линија је дуга око пет километара, АТВ је то потврдио командир ДВД Ластва Милош Вучуревић.

"Држимо под контроло, гори близу граничног прелаза. Има четири дана је ватра стигла са територије Црне Горе.

Пожар код Клобука
Пожар код Клобука

Углавном, сада гори трава и ниско растиње", каже Вучуревић за АТВ.

Ватра тренутно не угрожава домаћинства нити путну комуникацију. На терену су ватрогасци ДВД Ластва.

Пожар код Клобука
Пожар код Клобука

"Тренутно је на терену троје возила и седам људи. Терен је неприступачан, гасимо шта можемо", рекао је Вучуревић.

Прочитајте више

Иза куће виде се ротације полицијских возила, која пристижу на мјесто саобраћајна незгоде у Требињу.

Хроника

Требињка повријеђена у саобраћајној незгоди биће превезена на УКЦ Републике Српске

4 ч

0
MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Хроника

Огласила се полиција о несрећи у којој је петоро повријеђено

9 ч

0
Хитна помоћ Требиње

Хроника

Познато стање повријеђених у Требињу

19 ч

0
Требишњица Требиње

Градови и општине

Требињци се пробудили у диму и смраду

3 д

0

Више из рубрике

Granični prelaz Batrovci

Друштво

Скоро 300 д‌јеце заробљено 10 сати на граници: Потпуни колапс на Батровцима због новог система уласка у ЕУ

5 ч

0
Помозимо младој мајци Александра Илић позивом на број 1414

Друштво

Помозимо младој мајци позивом на број 1414

5 ч

0
Загађење ваздуха у многим градовима, међу њима и Бањалука

Друштво

Загађење ваздуха у многим градовима, међу њима и Бањалука

7 ч

0
Granični prelaz Gradiška

Друштво

Хаос на старту новог система? Први дан дигиталне контроле донио колоне, наоружајте се стрпљењем

7 ч

0

