Пожарна линија у близини Клобука дуга 5 километара

Аутор:Бојан Носовић
Пети дан је активан пожар у пограничном дијелу између БиХ и Црне Горе у близини требињског села Клобук, а пожарна линија је дуга око пет километара, АТВ је то потврдио командир ДВД Ластва Милош Вучуревић.
"Држимо под контроло, гори близу граничног прелаза. Има четири дана је ватра стигла са територије Црне Горе.
Углавном, сада гори трава и ниско растиње", каже Вучуревић за АТВ.
Ватра тренутно не угрожава домаћинства нити путну комуникацију. На терену су ватрогасци ДВД Ластва.
"Тренутно је на терену троје возила и седам људи. Терен је неприступачан, гасимо шта можемо", рекао је Вучуревић.
