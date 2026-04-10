Огласила се полиција о несрећи у којој је петоро повријеђено

У саобраћајној несрећи која се синоћ догодила на улазу у Требиње повријеђено је петоро особа, а двије особе су задобиле тешке тјелесне повреде.
"Полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Требиње 09. априла 2026 године, су око 20,45 часова запримили пријаву да се у мјесту Гљива догодила саобраћајна незгода. Полицијски службеници су извршили увиђај на мјесту незгоде у којој је пет лица задобили теске тјелесне повреде. О саобраћајној незгоди обавијештено је Окружно јавно тужилаштво у Требињу које се изјаснило да се ради о кривичном дјелу "Угрожавање јавног саобраћаја" из члана 402. Кривичног законика Републике Српске", саопштено је из полиције.
У незгоди су учествовала два путничка аутомобила марке "Ауди" и " Рено Меган".
Тешке тјелесне повреде су задобили возач и сувозач из аудија: В.К. и Е.Р. као и возач, сувозач и путник у реноу: Д.К., Н.М. и Б.К.
