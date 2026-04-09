Велики пожар у Грудама пријети објектима

Пожар ширих размјера на локалитету испод јужне обилазнице у Грудама, избио је вечерас.
Према првим информацијама с терена, ватра се брзо шири због неповољних временских услова.
Ватрена стихија озбиљно пријетећи околним објектима, пишу Grude-online.info.
На мјесту догађаја налазе се све расположиве снаге Ватрогасне јединице.
Због озбиљности ситуације и брзине којом се ватрена линија креће, у помоћ су прискочили и бројни мјештани.
Највећи проблем ватрогасцима тренутно ствара јак вјетар који непрестано мијења смјер.
То онемогућује стабилизацију пожаришта и потиче ширење ватре према неприступачном терену.
