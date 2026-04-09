Србин телефонском преваром "ојадио" аустријске пензионере за 600.000 евра

Покрајински суд у Фелдкирху осудио је држављанина Србије на четири године затвора због тешке, професионалне преваре коју је извео као припадник међународне банде.
Као члан банде која је преко „лажних телефонских позива“ наводила емпатичне пензионере да предају новац и драгоцјености, он је са својим саучесницима нанио огромну штету. Када се саберу сви покушаји преваре, сума износи преко 600.000 евра. Пресуда још није правоснажна.
Иначе, овај 22-годишњи мушкарац из Србије, који не говори њемачки, имао је улогу такозваног "преузимача" у телефонским преварама. Током позива жртвама је било представљано да им је син или ћерка изазвао/ла смртоносну несрећу и да се сада налази у притвору. Позивалац, који се увјерљиво представљао као полицајац или тужилац, наводио је преварене да повјерују како би давањем кауције могли да "извуку" своје најближе из затвора, преносе Независне новине.
Иначе, овој банди је припадао и држављанин БиХ који је ухваћен у покушају преваре 73-годишње пензионерке из Граца. Наиме, њу су наводно назвали из полиције и представили су се као главни полицијски инспектор и полицајац за хитне случајеве, а да би све било увјерљивије, чак су је спојили и са полицијским психологом. Наводно су јој рекли да је њена имовина на мети одбјеглих лопова те да би требала да подигне новац из банке и преда их полицији на чување! Како преносе аустријски медији, ријеч о шестоцифреној суми.
Буквално су је три дана константно звали, говорили јој да је угрожена, да би она на крају отишла да подигне ту суму, али, на њену срећу, није могла из безбједносних разлога. Тада је пензионерка постала сумњичава и коначно се обратила рођацима, који су је посавјетовали да се лично обрати полицији. Када су схватили да је ријеч о превари, полиција је направила замку за преварант који је наводно, у име полиције, дошао да покупи њен новац и однесе га у полицијски сеф.
Иначе, неки од начина на које су варали пензионере јесте да их назову са неког броја и представе се као њихови синови и кћерке, наводећи да су изгубили телефон и морали промијенити број. Када би стекли њихово повјерење, само би их опљачкали.
