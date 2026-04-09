Познато стање повријеђених у Требињу

09.04.2026 22:15

Хитна помоћ Требиње
Фото: АТВ

Начелник одјељења за интензивну његу опште болнице Требиње Тања Новарлић за АТВ каже да је у саобраћајној незгоди која се вечерас десила на путу Требиње-Билећа повријеђено пет особа.

Сви су превезени у Ургентни центар, а најтеже је повријеђена једна млада дјевојка која има унутрашње повреде.

"Четворо повријеђених имају повреде екстремитета. У току је њихова дијагностика", потврдила је Новарлић.

незгода Требиње

