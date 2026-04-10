Требињка повријеђена у саобраћајној незгоди биће превезена на УКЦ Републике Српске

Бојан Носовић
10.04.2026 13:03

Иза куће виде се ротације полицијских возила, која пристижу на мјесто саобраћајна незгоде у Требињу.
Фото: АТВ/Бојан Носовић

Требињка која је синоћ повријеђена у саобраћајној незгоди која се десила на улазу у Требиње данас ће хеликоптером бити превезена у Бањалуку због операције пршљена који је пукао, за АТВ каже директор требињске Болнице Недељко Ламбета и додаје да нико од повријеђених није животно угрожен.

"Жена која је из Сарајева је стабилно, оперисана је ноћас. А дјевојка која је из Требиња мора за Бањалуку јер јој је пукао пршљен, звали смо и у току дана ће доћи хеликоптер и она је стабилно",каже Ламбета за АТВ.

Пет особа је повријеђено када су се синоћ директно сударила два возила у мјесту Гљива на магистралном путу Требиње Билећа. Полиција је урадила увиђај а саобраћај је био обустављен три сата.

Хроника

Огласила се полиција о несрећи у којој је петоро повријеђено

Како је дошло до саобраћајке утврдиће надлежно Тужилаштво.

"Утврђују се све околности незгоде", каже за АТВ портпарол Тужилаштва у Требињу Срђан Вукановић.

