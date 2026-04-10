Требињка повријеђена у саобраћајној незгоди биће превезена на УКЦ Републике Српске

Аутор:Бојан Носовић
Требињка која је синоћ повријеђена у саобраћајној незгоди која се десила на улазу у Требиње данас ће хеликоптером бити превезена у Бањалуку због операције пршљена који је пукао, за АТВ каже директор требињске Болнице Недељко Ламбета и додаје да нико од повријеђених није животно угрожен.
"Жена која је из Сарајева је стабилно, оперисана је ноћас. А дјевојка која је из Требиња мора за Бањалуку јер јој је пукао пршљен, звали смо и у току дана ће доћи хеликоптер и она је стабилно",каже Ламбета за АТВ.
Пет особа је повријеђено када су се синоћ директно сударила два возила у мјесту Гљива на магистралном путу Требиње Билећа. Полиција је урадила увиђај а саобраћај је био обустављен три сата.
Како је дошло до саобраћајке утврдиће надлежно Тужилаштво.
"Утврђују се све околности незгоде", каже за АТВ портпарол Тужилаштва у Требињу Срђан Вукановић.
