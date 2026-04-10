Трагедија у БиХ: Радник пао са крова и погинуо

У мостарском насељу Бишће Поље у понедјељак, 6. априла 2026. године, догодила се тешка несрећа на раду у којој је смртно страдао радник.
Како је за Херцеговина.инфо потврдила гласноговорница МУП-а ХНЖ Илијана Милош, тијеком извођења грађевинских радова радник Е. С. (1977.) пао је с крова хале.
На мјесто догађаја изашла је екипа Хитне медицинске помоћи, но дежурни лијечник могао је само констатирати смрт.
Увиђај су обавили полицијски службеници Одјела криминалистичке полиције уз надзор дежурног тужиоца, а на терену је био и инспектор заштите на раду.
Околности ове несреће биће утврђене након проведене истраге.
