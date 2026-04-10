Госић, Бутиган и фирма Буба Koмпани осуђени због злоупотребе положаја и прања новца

Марија Милановић
10.04.2026 11:08

Фото: АТВ

Кантонални суд у Сарајеву осудио је због злоупотребе положаја и прања новца Керима Госића, Бранимира Бутигана и фирму Буба Компани (Buba Company).

Госић је осуђен на казну затвора у трајању од двије године и осам мјесеци због злоупотребе положаја или овлаштења и кривотворење исправе, док је Бутиган осуђен на казну затвора од двије године и десет мјесеци због злоупотребе положаја и прања новца. Фирма Буба Компани осуђена је на новчану казну у износу од 10.000 КМ.

Горе наведени, Керим Госић терети се да је 23. новембра. 2022. године у Сарајеву као опуномоћеник директора фирме Алсуваиди Инвестмент (Alsuwaidi Investment), а за коју је могао обављати само одређене радње у складу са његовом пуномоћи, прекорачио своја овлаштења и договорио са оптуженим Бранимиром Бутиганом да фирма Буба Компани за потребе фирме Алсуваиди Инвестмент изради Елаборат за унапређење послова и позиционирања компаније на бх тржишту за период од 2023-2028. године.

У намјери да службенице у банци увјери у исправност својих намјера, Госић је с лажним потписом директора тражио од њих да са рачуна фирме Алсуваиди Инвестмент уплате 129.987КМ на трансакцијски рачун фирме Буба Компани на чијем челу је био Бутиган, а све у сврху израде горе наведеног Елабората.

Оптужени Бутиган, како би прикрио стварно поријекло новца издао је више налога за исплату на свој трансакцијски рачун, тачније 90.000КМ, док је преостали новац у износу од 39.987КМ од уплате фирме Алсуваиди Инвестмент остао на рачуну фирме Буба Компани, а која је оптужена за располагање противправно остварене имовинске користи.

Ова пресуда је значајна због осуде правног лица за прање новца као самостално д‌јело, чиме је Кантонално тужилаштво Кантона Сарајево дало допринос остварењу препорука Монејвал (Moneyval) комитета у погледу процесуирања овог кривичног д‌јела, а како наводе испред Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево.

