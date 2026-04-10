Министарство позива трговце да се укључе у мјеру директне подршке на тржишту нафтних деривата

Аутор:АТВ
Коментари:1
Министарство трговине и туризма позива све заинтересоване трговце у мјеру директне подршке којом ће остваривати право у будућности на умањивање обавезе плаћања приликом куповине безоловног моторног бензина и дизел горива у износу од 0,10 КМ по литру.
Горе наведена мјера се односи на бензинске пумпне и станице које посједују рјешење Министарства трговине и туризма за обављање дјелатности трговине на мало нафтним дериватима и које са Министарством закључе уговор о пословно-техничкој сарадњи.
Средства која трговци по овом основу не наплате од корисника биће им надокнађена из средстава Фонда солидарности Републике Српске, након достављања захтјева Министарству трговине и туризма, у складу са наведеном одлуком и закљученим уговором.
Влада Републике Српске донијела је ову одлуку на 4. сједници, одржаној 1. априла 2026. године, а којом је прописано да правна лица, самостални предузетници и физичка лица у Републици Српској остварују право на умањење обавезе плаћања приликом куповине безоловног моторног бензина и дизел-горива у износу од 0,10 КМ по литру на бензинским пумпним станицама у Републици Српској.
Службе Министарства трговине и туризма Републике Српске упутиле су свим регистрованим трговцима на мало нафтним дериватима и званичне позиве за закључење уговора о пословно-техничкој сарадњи и учешће у овој мјери.
Први уговори са трговцима биће потписани наредне седмице, чиме ће почети и реализација ове мјере на терену, како наводе испред Министарства трговине и туризма
