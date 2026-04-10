Logo
Large banner

Министарство позива трговце да се укључе у мјеру директне подршке на тржишту нафтних деривата

Аутор:

АТВ
10.04.2026 11:36

Коментари:

1
Фото: АТВ

Министарство трговине и туризма позива све заинтересоване трговце у мјеру директне подршке којом ће остваривати право у будућности на умањивање обавезе плаћања приликом куповине безоловног моторног бензина и дизел горива у износу од 0,10 КМ по литру.

Горе наведена мјера се односи на бензинске пумпне и станице које посједују рјешење Министарства трговине и туризма за обављање дјелатности трговине на мало нафтним дериватима и које са Министарством закључе уговор о пословно-техничкој сарадњи.

Средства која трговци по овом основу не наплате од корисника биће им надокнађена из средстава Фонда солидарности Републике Српске, након достављања захтјева Министарству трговине и туризма, у складу са наведеном одлуком и закљученим уговором.

Влада Републике Српске донијела је ову одлуку на 4. сједници, одржаној 1. априла 2026. године, а којом је прописано да правна лица, самостални предузетници и физичка лица у Републици Српској остварују право на умањење обавезе плаћања приликом куповине безоловног моторног бензина и дизел-горива у износу од 0,10 КМ по литру на бензинским пумпним станицама у Републици Српској.

Службе Министарства трговине и туризма Републике Српске упутиле су свим регистрованим трговцима на мало нафтним дериватима и званичне позиве за закључење уговора о пословно-техничкој сарадњи и учешће у овој мјери.

Први уговори са трговцима биће потписани наредне седмице, чиме ће почети и реализација ове мјере на терену, како наводе испред Министарства трговине и туризма

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Влада Републике Српске

Министарство трговине

трговци

позив

позив трговцима

гориво

бензин

Коментари (1)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

26

17

24

17

16

17

07

16

53

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner