Стевандић: Радост због одласка Шмита, довео је БиХ до руба рата

АТВ
10.04.2026 09:00

Ненад Стевандић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић рекао је да се радује одласку Кристијана Шмита који је, како каже, довео БиХ на руб рата.

Стевандић је оцијенио да је Република Српска поразила Шмита који је покушавао да буде султан тако што доноси законе.

- Радујем се одласку Шмита јер се био острвио на /Милорада/ Додика и на мене. Велики преломи десили су се у 2025. години, не само због Американаца и санкција него и због пропасти оних који су хтјели да нас похапсе - изјавио је Стевандић за Глас Српске.

На констатацију да на Шмитово мјесто, према неким најавама, долази Карен Пирс специјални изасланик Велике Британије за западни Балкан, Стевандић је оцијенио да БиХ више не треба високи представник већ да то треба да преузме канцеларија ЕУ.

- Ми не приступамо високом представнику него овој заједници. Међутим, ЕУ изгледа губи дах у свему томе - истакао је Стевандић и додао да је ЕУ највећи губитник и да се нада да ће схватити да им балканске земље нису непријатељи него велика помоћ.

Оцијенио је да се ништа неће промијенити до општих избора када је ријеч о блокади на ниову БиХ већ да ће до тога доћи када ФБиХ прође кроз катарзу, када буду ријешене непотребне оптерећености и акција да напакости Републици Српској.

Подсјетио је како Зијад Крњих малтретира хиљаде људи на граничном прелазу, што сматра шовинизом, јер се на то не би усудио да је прелаз у ФБиХ.

Док год они шаљу такве политике, Стевандић сматра да ће БиХ наставити да се распада, јер јој се то дешава угрожавањем права српског народа.

О посјети Доналда Трампа Млађег Бањалуци, Стевандић је рекао да је показала да је Република Српска на свјетској мапи дестинација гдје долазе људи који се разумију у бизнис и политику.

- Преостало нам је да земље ЕУ наведемо да почну да нас уважавају и да не бирају страну у БиХ. Ту водимо активну дипломатију преко српског члана Предсједништва БиХ, Владе, Народне скупштине - додао је Стевандић.

Ненад Стевандић

Кристијан Шмит

Република Српска

