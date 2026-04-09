Рад Института под лупом јавности: Породице несталих чекају истину о најмилијима

Рад Института за нестале особе Босне и Херцеговине поново је под лупом јавности. Породице несталих Срба тврде да је потрага за њиховим најмилијима годинама успорена, селективна и без конкретних резултата.
Замјерке иду и на рачун структуре и функционисања саме институције.
Да ли је ријеч о системском проблему, политичком утицају или недостатку капацитета?
У Републици Српској се трага за 1.640 несталих бораца и цивила. Стално се упозорава да је процес тражења несталих Срба у застоју након формирања Института 2008. године. Нова лица у Колегијуму директора Института вјероватно неће убрзати овај процес, поручују представници републичких институција.
"За све ово вријеме је укупно пронађено и идентификовано 74 тијела, и то је број са којим се ми наравно не слажемо. Ако можемо говорити о броју - то су све људске судбине и трагедије. Сматрамо да је овај процес морао бити у много бољој организацији", рекла је предсједница Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила Исидора Граорац.
Република Српска мора пронаћи модел по којем ће се питање тражења несталих покренути са мртве тачке, јасан је Бранимир Којић. Избор Колегијума директора, каже Којић, само је доказ колико је оваква БиХ нефункционална и исполитизована. Огромна грешка била је што се тај процес пренио на ниво БиХ.
"Испред бошњачког корпуса приједлог је Садик Ахметовић, човјек из Сребренице. Самим тим нам је послата порука да ће судбина лица српске националности које још увијек нисмо пронашли остати само прича", казао је предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Сребренице Бранимир Којић.
"Све институције које су пренесене на ниво БиХ су несрпске. То су Институт, Суд БиХ, Тужилаштво... За мене су те институције увијек биле против српског народа и Републике Српске", јасан је министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић.
Представници републичких институција поручују да је неопходно основати институт за нестала лица на нивоу Републике Српске.
"Циљ је да се формира тијело које ће се искључиво бавити тражењем несталих Срба, како би породице могле достојно да сахране своје најмилије", додала је Граорчева.
"Иницираћемо да се овај процес врати под надлежност Републике Српске и оснује стручан тим, какав је некада била Комисија Републике Српске, која је имала велике резултате", закључио је предсједник Организације за тражење погинулих бораца и несталих цивила из Брода Марко Грабовац.
Чињеница да и након више од три деценије стотине српских породица и даље трага за посмртним остацима показује да је овај процес системски запостављен. Породице су остављене саме са својим болом и без одговора.
