Офарбајте јаја старом свиленом марамом, резултат ће вас одушевити

Аутор:

АТВ
09.04.2026 18:36

Офарбана васкршња јаја.
Фото: Zsolt Bodnár/Pexels

Када је у питању украшавање јаја, умјесто мастила или боја, јаја можете обојити старом свиленом марамом и уживати у магији.

Ближи се Васкрс, а прије тога фарбање најљепших јаја. Сваке године трагамо за најоригиналнијим и природним методама фарбања, а бићете изненађени како ће мотиви са марама и кравата оставити дивне обрасце на јајима.

Требаће вам:

  • Јаја
  • 100 одсто свилена марама или кравата
  • Бијела газа
  • Гумице за везивање
  • 3 кашике белог сирћета

Биљно уље (ово се користи на самом крају за лијеп сјај јаја)

Исјеците свилени материјал и белу тканину на једнаке квадрате (око 18 цм), а затим замотајте јаја прво свилом, а затим бијелом тканином. Ставите сва јаја у лонац и напуните хладном водом, додајте сирће и нека све ври 15 минута.

Када то урадите, извадите јаја и одмотајте их када се охладе. Бићете изненађени обрасцима свиле који се налазе на јајима. Премажите јаја биљним уљем када су потпуно хладна.

Мали савјет: свилене квадрате које сте спремили за бојење јаја, можете користити два до три пута. Уживајте у овом креативном уради - сам пројекту и слободно пошаљите слику офарбаних јаја, пише Супержена.

Офарбајте јаја старом свиленом марамом, резултат ће вас одушевити

