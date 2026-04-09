Офарбајте јаја старом свиленом марамом, резултат ће вас одушевити

Када је у питању украшавање јаја, умјесто мастила или боја, јаја можете обојити старом свиленом марамом и уживати у магији.
Ближи се Васкрс, а прије тога фарбање најљепших јаја. Сваке године трагамо за најоригиналнијим и природним методама фарбања, а бићете изненађени како ће мотиви са марама и кравата оставити дивне обрасце на јајима.
Исјеците свилени материјал и белу тканину на једнаке квадрате (око 18 цм), а затим замотајте јаја прво свилом, а затим бијелом тканином. Ставите сва јаја у лонац и напуните хладном водом, додајте сирће и нека све ври 15 минута.
Историјски тренутак за ауто-индустрију: Електрични аутомобили "помели" бензинце
Када то урадите, извадите јаја и одмотајте их када се охладе. Бићете изненађени обрасцима свиле који се налазе на јајима. Премажите јаја биљним уљем када су потпуно хладна.
Мали савјет: свилене квадрате које сте спремили за бојење јаја, можете користити два до три пута. Уживајте у овом креативном уради - сам пројекту и слободно пошаљите слику офарбаних јаја, пише Супержена.
