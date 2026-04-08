Да ли се јаја фарбају на Велики петак? Попадија дала одговор

Како се ближи Ускрс, сваке године поново се отвара исто питање – када је право вријеме за фарбање јаја?
Док једни овај обичај везују за Велики четвртак, други га стриктно остављају за Велики петак, а има и оних који јаја фарбају на Велику суботу.
На ову дилему осврнула се и попадија и професорка српског језика Вишња Костић, која је објаснила да одговор није једнозначан, јер се у пракси често преплићу вјера и народни обичаји.
Када је ријеч о фарбању ускршњих јаја, међу православним вјерницима постоје различити обичаји. Многи од њих потичу из народне традиције, а не из строго утврђених црквених правила.
Због тога није необично што једни јаја фарбају на Велики четвртак, највећи број на Велики петак, док дио вјерника овај обичај оставља за Велику суботу.
Вишња Костић је објаснила како ова пракса изгледа у њеном дому, али и шта је научила кроз живот у црквеном окружењу.
"Ја фарбам јаја дјелимично на Велики четвртак, јер фарбам већу количину за цркву, и на Велику суботу. Генерално је у нашем народу традиција да се јаја фарбају на Велики петак, али ја сам од своје свекрве, која је такође попадија, научила да у Жичи монахиње фарбају на Велику суботу јер се на Велики петак просто ништа не ради", навела је Костићева.
Како је појаснила, разлог због којег се у појединим срединама јаја не фарбају на Велики петак лежи у значају тог дана у хришћанству.
Велики петак сматра се најтужнијим даном, када се вјерници присјећају страдања Исуса Христа. Управо због тога, у многим крајевима тог дана се не обављају кућни послови.
"То је најтужнији празник, сјећамо се Исусовог страдања, али ми хришћани данас знамо да је Христос васкрсао. Ми га обиљежавамо, али се радујемо ономе што послије тог празника долази и на томе мора да буде акценат", истакла је Костићева.
Због различитих тумачења и пракси, одговор на питање када се фарбају ускршња јаја није свуда исти. У многим породицама поштује се оно што се генерацијама преноси, док се у неким срединама више прати пракса из манастира или парохије којој вјерници припадају.
На крају, избор дана често зависи од породичне традиције, али и личног осјећаја поштовања према најважнијим данима у хришћанском календару, преноси Курир.
