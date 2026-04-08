Logo
Large banner

Према вјеровању ову биљку сутра треба посадити: Ево који обичаји се још вежу за Велики четвртак

Аутор:

АТВ
08.04.2026 22:57

Коментари:

0
Сијање баште, сјетва
Фото: Pexels

Српска православна црква и њени вјерници обиљежавају сутра Велики четвртак, сјећање на посљедњу вечеру Исуса Христа са апостолима.

Велики четвртак је један од најзначајнијих дана у току Велике, Страсне недјеље, која представља посљедњу недјељу Васкршњег поста и траје до самог Васкрса.

На овај празник установљена света тајна причешћа. Према јеванђелима, Исус је благословио хљеб и подијелио га апостолима уз ријечи: "Ово је тијело моје које се за вас ломи ради опроштења гријехова". Узео је затим чашу вина и рекао им: "Пијте из ове чаше сви, ово је крв моја Новога Завјета, која се пролива за вас и за многе, ради отпуштања гријеха."

Зато се на литургијама вјерници причешћују хљебом или нафором, тијелом Христовим, и вином, које је симбол његове крви проливене за спас људског рода. Тајна вечера је била Исусова посљедња заједничка вечера са дванаесторицом апостола прије распећа.

Причест доноси опроштај од гријехова

На Велики четвртак нема весеља. Код неких православних народа и у појединим крајевима Србије сутра се фарбају јаја, док вјерници у Русији мијеси васкршњи слатки колач.

Овај празник је одређен за причешће вјерника који су постили на води најмање пет дана. Вјерује се да причест доноси опроштај и највећих гријехова, уколико се поштовао православни канон.

Завршетком литургије престаје се са звоњењем у цркви, већ се клепа односно удара у дрвену даску, и тако све до сахране Христове. Дозвољено је сутра јести на уљу и попити нешто вина.

Прво офарбано јаје на Велики четвртак зове се страшник

На Косову и Метохији се на Велики четвртак фарбају јаја. Прво офарбано јаје назива се страшник. Према предању, штити кућу од болести, урока и временских непогода.

Сви радови у пољу су сутра забрањени, осим сијања лубенице. Вјеровало се да ће лубенице, ако се посију управо на Велики четвртак, бити богатог рода.

За Велики четвртак везује се и обичај да жене одлазе на ријеку гдје пале свијеће, које причвршћују на малим даскама и пуштају низ воду. Овај ритуал посвећен је душама мртвих.

У појединим крајевима раније су обављане обредне радње око стоке, како би била здрава, јака.

У манастиру Троноша на Велики четвртак пали се велика свијећа неколико десетина килограма тешка. Оставља се да гори одређено вријеме јер треба да се пали током читаве године пали, до Великог четвртка наредне године.

(ЖенаБлиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Велики четвртак

обичаји на Велики четвртак

биљка

обичаји

Васкршњи пост

Коментари (0)
Large banner

