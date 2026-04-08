Шта значи ако пукне јаје чуваркућа?

Током Васкрса се везују бројни народни обичаји који су вијековима уткани, а многи од њих се и данас веома поштују.
Међутим, постоје и бројна народна вјеровања која могу унијети немире. Једно од њих се односи и на јаја чуваркућу.
Као и када било шта друго у кухињи припремамо, дешавају се мањи проблеми, па тако и да јаја која кувамо за васкршње декорисање попуцају. Многи се питају и шта да раде ако прво јаје, које је намијењено да буде чуваркућа пукне?
У народним предањима, то се тумачи као изузетно рђав знак за породицу и укућане. Сматра се да укућани неће бити заштићени од лоших ствари током наступајуће године. Нека тумачења иду толико далеко да се каже да чак ако пукне чуваркућа током кувања, то је знак да ће бити смртног случаја у породици.
Свештеници Српске Православне цркве савјетују да уколико пукне чуваркућа током кувања или неколико дана послије Васкрса, треба да је закопате на неко чисто мјесто и да не брините.
У православној традицији, црвена боја посједује дубоку духовну симболику и примарно означава васкрсење. Према народним предањима, прва јаја су се сама обојила у црвено, те су управо она постала први и најважнији симболи побједе живота над смрћу.
Обичај налаже да се ово прво офарбано јаје постави поред кућне иконе, што је нарочито заступљено у Војводини, или на неком другом почасном мјесту у кући где ће боравити наредних 365 дана.
Када дође вријеме за ново фарбање, поставља се питање шта учинити са јајетом које је чувало дом претходне године. Традиција је по том питању јасна: оно се никада не баца у смеће. Старо јаје се одлаже на достојанствен начин који призива напредак и благостање.
