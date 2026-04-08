Драстично пале цијене нафте након примирја Америке и Ирана

08.04.2026 22:18

Нафтна бушотина на нафтном пољу
Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Цијене нафте данас су драстично пале након што је амерички предсједник Доналд Трамп одгодио на двије седмице своју пријетњу нападом на иранску цивилну инфраструктуру.

Он је тај потез описао као "двострано примирје" које зависи од поновног иранског отварања Ормуског мореуза, пренио је Трејдинг економикс.

Нафта Брент пала је за више од 12 одсто, на ниво од око 95 долара по барелу, као и америчка сирова нафта VTI /West Texas Intermediate/, која је отишла наниже за нешто мање од 16 одсто.

Трамп је рекао да су Сједињене Америчке Државе добиле приједлог од 10 тачака од Ирана који је назвао употребљивом основом за преговоре.

Техеран је пристао да привремено поново отвори Ормуски мореуз ако се непријатељства обуставе, уз транзит координисан од његових оружаних снага, док је, како се наводи, и Израел прихватио споразум.

Скоро потпуно затварање виталног пловног пута, кроз који протиче око 20 одсто свјетске нафте, потресло је енергетска тржишта и повећало ризике од раста инфлације и глобалног економског успоравања, преноси Танјуг.

У међувремену, дроном је погођен саудијски нафтовод Исток-запад, кључна рута до Црвеног мора која је помогла да се превазиђу поремећаји у Персијком заливу.

