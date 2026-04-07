Домаћица се продаје у Данској: Цијена ће вас шокирати

Посљедњих се дана друштвеним мрежама шири видео који је привукао пажњу повеликог броја Хрвата.
У центру расправе су свима познати кекси Домаћица које производи Краш. Стеван Ковачевић, који живи у Норвешкој и има Јутјуб канал Балкански Викинг, пронашао их је у Лидлу у Данској.
Одушевљен открићем, убацио их је у корпу те показао и цијену која је била 20 данских круна, што је отприлике 2,6 евра.
Оно што је занимљиво је да су у Данској ови кекси очигледно јефтинији него у Хрватској. Стандардно паковање Домаћица од 300 грама код нас се по цијени нижој од 3 евра може пронаћи само на акцији. Ми смо их по најнижој редовној цијени пронашли у Лидлу и Спару, за 3,19 евра, а сада су у Лидлу на акцији доступне за 2,45 евра.
Свијет
Роде се вратиле у Чернобиљ
У другим трговинама редовне цијене су нешто више. Тако смо их у Конзуму и Томyју пронашли за 3,49 евра, у Студенцу коштају 3,42 еура, а у Волт Маркету су најскупље те коштају 3,59 евра.
На друштвеним мрежама се повела расправа о разлици у цијени која је некима шокантна, а неки пак сматрају да је оправдана:
"Јефтинија него у Хрватској", "Па цијена овиси и о порезу, нпр. у Њемачкој на храну 7 одсто, а у Хрватској 19 одсто", "У Хрватској је 4 евра".
