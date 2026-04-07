Цијене нафте расту уочи Трамповог рока

Аутор:АТВ
Цијене нафте порасле су са приближавањем новог рока који је амерички предсједник Доналд Трамп дао Ирану да отвори Ормуски мореуз или ће се од вечерас суочити са разорним бомбардовањем инфраструктуре.
Цијена барела сирове нафте брент за испоруке у јуну порасла је за 1,2 долара на 111,11 долара у јутрошњој трговини.
Барел америчке тексашке сирове нафте за исти мјесец забиљежио је слично поскупљење и сада се продаје за 115 долара, преноси агенција ДПА.
Од почетка сукоба у Ирану, брент нафта је поскупјела за више од 50 одсто, а тексашка за 70 одсто, што подстиче страх од инфлације и успорења економског раста.
