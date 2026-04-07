Цијене нафте расту уочи Трамповог рока

АТВ
07.04.2026 11:21

Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.
Фото: Tanjug/AP/Julio Cortez

Цијене нафте порасле су са приближавањем новог рока који је амерички предсједник Доналд Трамп дао Ирану да отвори Ормуски мореуз или ће се од вечерас суочити са разорним бомбардовањем инфраструктуре.

Цијена барела сирове нафте брент за испоруке у јуну порасла је за 1,2 долара на 111,11 долара у јутрошњој трговини.

Барел америчке тексашке сирове нафте за исти мјесец забиљежио је слично поскупљење и сада се продаје за 115 долара, преноси агенција ДПА.

Од почетка сукоба у Ирану, брент нафта је поскупјела за више од 50 одсто, а тексашка за 70 одсто, што подстиче страх од инфлације и успорења економског раста.

Доналд Трамп

Нафта

гориво

Иран

Иран Трамп

Трамп Иран преговори

Прочитајте више

Демонстранти марширају током протеста против рата САД и Израела против Ирана и Хезболаха

Свијет

Ово је одговор Ирана на Трампов ултиматум

18 ч

0
Обавјештајне службе откриле: "Знамо гдје је Моџтаба Хамнеи"

Свијет

Обавјештајне службе откриле: "Знамо гдје је Моџтаба Хамнеи"

19 ч

0

Уживо

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Вечерас истиче ултиматум

20 ч

0
Бродови плове кроз Арапски залив према Ормуском мореузу док сунце залази у Уједињеним Арапским Емиратима у понедјељак, 23. марта 2026.

Свијет

Иран младима уочи истека Трамповог ултиматума: Формирајте "живе ланце" око електрана

20 ч

2

Више из рубрике

Добре вијести за пољопривреднике: За подстицаје 40 милиона КМ

Економија

Добре вијести за пољопривреднике: За подстицаје 40 милиона КМ

1 д

0
Синиша Берјан на форуму у Кини

Економија

БиХ у фокусу међународног пословног форума у кинеском граду Вухану

1 д

0
Берзе у страху од ултиматума који је Бијела кућа издала Ирану: Цијене нафте расту

Економија

Берзе у страху од ултиматума који је Бијела кућа издала Ирану: Цијене нафте расту

1 д

0
Особа пуни свој аутомобил горивом док су цијене горива на бензинској пумпи истакнуте иза ње, сриједа, 4. март 2026. године, у Балтимору.

Економија

Цијена нафте могла би да премаши 150 долара по барелу

2 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

00

14

Због дјеце страдалог свештеника из Дервенте на ногама и Америка

23

38

Одјекују експлозије: Иран напао пред истек ултиматума

23

30

Свештеник Дарко спасио живот свештенику Богдану

23

23

Звезда се уздигла након пораза у дербију: Париз пао

23

15

Брејк Бајерна у Мадриду, Минималац Арсенала

