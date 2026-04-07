Вечерас истиче ултиматум

07.04.2026 07:12

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у сали за брифинге за штампу „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући, понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Касно вечерас, у 2 ујутру 8. априла истиче ултиматум који су САД дале Ирану да отворе Хормушки мореуз. Ако то не буде учињено, САД ће уништити мостове и електране у Ирану.

Прекинута једина друмска веза Бахреина и Арапског полуострва

Мост краља Фахда, кључна саобраћајна веза између Саудијске Арабије и Бахреина, затворен је рано јутрос због пријетњи иранским нападима. Управа моста објавила је на друштвеним мрежама да је саобраћај обустављен „као мјера опреза“ због напада усмјерених на источну саудијску покрајину.

Мост дуг 25 километара једина је друмска веза Бахреина с Арапским полуострвом. Бахреин је уједно и база америчке Пете флоте.

Иран младима уочи истека Трамповог ултиматума: Формирајте "живе ланце" око електрана

Иран званичник Алиреза Рахими позвао је грађане, посебно младе, да формирају „живе ланце“ око електрана након пријетњи америчког предсједника Доналда Трампа о новим нападима на инфраструктуру након истека ултиматума.

Рахими, којег је државна телевизија представила као секретара Врховног савјета за младе и адолесценте, у видео-обраћању позвао је „младе, спортисте, умјетнике, студенте и професоре“ да се окупе око електрана.

Позвао их је да се данас окупе око „националних ресурса који припадају будућности Ирана“, без обзира на политичка увјерења.

Трамп: Не брине ме могућност ратних злочина

Амерички предсједник Доналд Трумп рекао је да га "уопште не брине" могућност почињења ратних злочина док поновно пријети нападима на иранску инфраструктуру.

"Не брине ме то. Знате што је ратни злочин? Имати нуклеарно оружје", рекао је Трамп синоћ у Бијелој кући. Поновио је пријетње да ће уништити мостове и електране ако Иран до заданог рока не отвори Хормушки мореуз.

