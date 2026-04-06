Зеленски: Понудили смо Русији енергетско примирје

Аутор:

АТВ
06.04.2026 22:58

Фото: Таnjug/AP Photo/Andreea Alexandru

Ако је Русија спремна да престане са нападима на украјинске енергетске објекте, Украјина је спремна да одговори истом мјером, изјавио је данас, 6. априла украјински предсједник Володимир Зеленски.

"Све што Руси могу да зараде од шокантних цијена нафте, даће за рат. Овај приоритет се за њих још није промијенио. Стога је свако ограничење које направимо у вези са њиховом способношћу да извозе нафту исправно. Ако је Русија спремна да престане да напада наш енергетски сектор, бићемо спремни да им одговоримо истом мером", рекао је Зеленски у вечерњем обраћању, преноси Укринформ.

Према његовим ријечима, руска страна је добила украјински приједлог, преко Сједињених Америчких Држава.

"Сада се, наравно, тржиште нафте и глобална тржишта, уопште, налазе у стању кризе због неријешене ситуације око Ирана. Земље које производе нафту сада, а међу њима и Русија, могу више да зараде. А наши дронови, наше ракете ограничавају Русију у томе, хвала нашим војницима на њиховој прецизности. Данас смо, посебно, разговарали о дубоким ударима са врховним командантом и начелником Генералштаба", казао је Зеленски.

