Дмитријев: Неизбјежна глобална несташица нафте

06.04.2026 22:28

Фото: Tanjug/AP Photo/Nic Coury

Глобална несташица нафте је неизбјежна, изјавио је директор Руског фонда директних инвестиција Кирил Дмитријев.

- Први пут у историји Саудијска Арабија уводи доплату од 20 долара по барелу на већ изузетно високу цијену нафте. Катастрофална несташица нафте је неизбјежна - написао је Дмитријев на Иксу.

Нафтна компанија "Сауди Арамко" нешто раније је подигла цијену основне врсте нафте за мајске испоруке за Азију на рекордан ниво, односно за 19,5 долара по барелу изнад регионалног референтног нивоа.

