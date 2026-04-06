Дмитријев: Неизбјежна глобална несташица нафте

Аутор:АТВ
Коментари:0
Глобална несташица нафте је неизбјежна, изјавио је директор Руског фонда директних инвестиција Кирил Дмитријев.
- Први пут у историји Саудијска Арабија уводи доплату од 20 долара по барелу на већ изузетно високу цијену нафте. Катастрофална несташица нафте је неизбјежна - написао је Дмитријев на Иксу.
Нафтна компанија "Сауди Арамко" нешто раније је подигла цијену основне врсте нафте за мајске испоруке за Азију на рекордан ниво, односно за 19,5 долара по барелу изнад регионалног референтног нивоа.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
9 ч0
Свијет
9 ч3
Регион
10 ч0
Србија
10 ч0
Најновије
Најчитаније
07
57
07
52
07
38
07
33
07
25
Тренутно на програму