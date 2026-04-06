Лоше вијести за Николу Јовића

АТВ
06.04.2026 22:23

Фото: Tanjug/AP/Nate Billings

Српски кошаркаш Никола Јовић повриједио је зглоб лијеве ноге и неће играти против Торонта, саопштио је данас, 6. априла његов клуб Мајами хит.

Послије неколико пропуштених утакмица, Јовић (22) је одиграо 13 минута у побједи против Вашингтона (152:136) и управо се на тој утакмици поново повриједио.

Мајами у саопштењу није објавио да ли Јовића чека дужа пауза.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Никола Јовић

кошарка

Мајами хит

Више из рубрике

Лука Дончић хитно напустио Америку и тражи спас у Европи

Кошарка

Лука Дончић хитно напустио Америку и тражи спас у Европи

1 д

0
ФИБА Лига шампиона: Кошаркаши Борца умјесто Бнеи Херцлија на турниру у Лакташима

Кошарка

ФИБА Лига шампиона: Кошаркаши Борца умјесто Бнеи Херцлија на турниру у Лакташима

1 д

0
Жељко Обрадовић проговорио о повратку

Кошарка

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

1 д

1
Кошаркаши Студента поражени су од Орловика резултатом 79:82 у утакмици 24. кола Првенства БиХ.

Кошарка

Кошаркаши Орловика славили над Студентом

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

07

52

Обавјештајне службе откриле: "Знамо гдје је Моџтаба Хамнеи"

07

38

Најбољи на свијету: Јокићев моћни трипл-дабл за нестваран преокрет

07

33

Венс стигао у Мађарску да подржи Орбана

07

25

Хороскоп за уторак: Дан одлука за Овна и изненађења за Водолију

07

15

Данас славимо Благовијести! Ако урадите ово имаћете јако лошу годину

