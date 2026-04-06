Лоше вијести за Николу Јовића

Српски кошаркаш Никола Јовић повриједио је зглоб лијеве ноге и неће играти против Торонта, саопштио је данас, 6. априла његов клуб Мајами хит.
Послије неколико пропуштених утакмица, Јовић (22) је одиграо 13 минута у побједи против Вашингтона (152:136) и управо се на тој утакмици поново повриједио.
Мајами у саопштењу није објавио да ли Јовића чека дужа пауза.
