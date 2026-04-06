Лука Дончић хитно напустио Америку и тражи спас у Европи

Најбољи кошаркаш Лос Анђелес Лејкерса, Лука Дончић, доживио је недавно повреду која би могла да уништи шампионске снове славне франшизе, мада у клубу ужурбано раде да се то не деси!
Како јављају најпоузданији НБА инсајдери, Шемс Чаранија и Дејв Мекменамин, Лука је већ спаковао кофере и упутио се у Европу на специјализоване третмане како би покушао да излијечи повреду задње ложе!
Све је пошло по злу у четвртак увече током меча против Оклахоме. Дончић је осјетио оштар бол, а детаљни прегледи су показали да је ријеч о истегнућу задње ложе другог степена.
Лејкерси су одмах потврдили најгоре слутње: Лука неће играти до краја регуларног дијела сезоне.
Међутим, оно што навијаче тера у очај је плеј-оф. До доигравања је остало мање од двије недјеље (почиње 18. априла), а опоравак од овакве повреде обично траје дуже од мјесец дана. То би значило да Лејкерси морају да преживе цијелу прву рунду без свог најбољег играча. Управо зато, у договору са љекарима клуба, Дончић је одлучио да помоћ потражи код европских стручњака, надајући се "чудесном" опоравку.
Да ствар буде гора по "Језераше", повријеђен је и Остин Ривс (трбушни мишић), који ће такође паузирати 4-6 недјеља. Без двојице кључних играча, Леброн Џејмс је остао потпуно сам.
У недјељу увече, Лејкерси су већ осјетили како ће изгледати живот без Луке – поражени су од Далас Маверикса упркос Лебронових 30 поена и 15 асистенција. Посебно болно је било то што их је "уништио" руки Купер Флег, који је Лејкерсима сасуо невјероватних 45 поена! Тим се тренутно бори за позицију три или четири на Западу, али би без Дончића могли да склизну на пето мјесто, што им доноси паклено тежак дуел против Хјустона или Минесоте већ на старту.
