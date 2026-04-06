Лука Дончић хитно напустио Америку и тражи спас у Европи

АТВ
06.04.2026 07:34

Фото: Tanjug / AP / Mark J. Terrill

Најбољи кошаркаш Лос Анђелес Лејкерса, Лука Дончић, доживио је недавно повреду која би могла да уништи шампионске снове славне франшизе, мада у клубу ужурбано раде да се то не деси!

Како јављају најпоузданији НБА инсајдери, Шемс Чаранија и Дејв Мекменамин, Лука је већ спаковао кофере и упутио се у Европу на специјализоване третмане како би покушао да излијечи повреду задње ложе!

Све је пошло по злу у четвртак увече током меча против Оклахоме. Дончић је осјетио оштар бол, а детаљни прегледи су показали да је ријеч о истегнућу задње ложе другог степена.

Лејкерси су одмах потврдили најгоре слутње: Лука неће играти до краја регуларног дијела сезоне.

Међутим, оно што навијаче тера у очај је плеј-оф. До доигравања је остало мање од двије недјеље (почиње 18. априла), а опоравак од овакве повреде обично траје дуже од мјесец дана. То би значило да Лејкерси морају да преживе цијелу прву рунду без свог најбољег играча. Управо зато, у договору са љекарима клуба, Дончић је одлучио да помоћ потражи код европских стручњака, надајући се "чудесном" опоравку.

Да ствар буде гора по "Језераше", повријеђен је и Остин Ривс (трбушни мишић), који ће такође паузирати 4-6 недјеља. Без двојице кључних играча, Леброн Џејмс је остао потпуно сам.

У недјељу увече, Лејкерси су већ осјетили како ће изгледати живот без Луке – поражени су од Далас Маверикса упркос Лебронових 30 поена и 15 асистенција. Посебно болно је било то што их је "уништио" руки Купер Флег, који је Лејкерсима сасуо невјероватних 45 поена! Тим се тренутно бори за позицију три или четири на Западу, али би без Дончића могли да склизну на пето мјесто, што им доноси паклено тежак дуел против Хјустона или Минесоте већ на старту.

(Телеграф.рс)

Лука Дончић

повреда

Дончић повреда

Лос Анђелес Лејкерси

НБА

Прочитајте више

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

Кошарка

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

1 д

1
Бек Лос Анђелес Лејкерса Лука Дончић, лијево, шутира док бек Кливленд Кавалирса Крејг Портер млађи брани током другог полувремена НБА кошаркашке утакмице у уторак, 31. марта 2026. године, у Лос Анђелесу.

Кошарка

Шок за Лејкерсе: Дончић завршио регуларни дио сезоне

2 д

0
Кошаркаш ЛА Лејкерса Лука Дончић са лоптом против Оклахоме

Кошарка

Проблем за Лејкерсе: Повриједио се Лука Дончић

3 д

0
Лука Дончић

Кошарка

Сада је званично: Суспендован Лука Дончић

1 седм

0

Више из рубрике

ФИБА Лига шампиона: Кошаркаши Борца умјесто Бнеи Херцлија на турниру у Лакташима

Кошарка

ФИБА Лига шампиона: Кошаркаши Борца умјесто Бнеи Херцлија на турниру у Лакташима

1 д

0
Жељко Обрадовић проговорио о повратку

Кошарка

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

1 д

1
Кошаркаши Студента поражени су од Орловика резултатом 79:82 у утакмици 24. кола Првенства БиХ.

Кошарка

Кошаркаши Орловика славили над Студентом

1 д

0
Страхиња Јокић из свечане ложе љут галами на присутне навијаче који сједе испод њега

Кошарка

Јокићев брат урлао на навијаче током утакмице

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

07

52

Обавјештајне службе откриле: "Знамо гдје је Моџтаба Хамнеи"

07

38

Најбољи на свијету: Јокићев моћни трипл-дабл за нестваран преокрет

07

33

Венс стигао у Мађарску да подржи Орбана

07

25

Хороскоп за уторак: Дан одлука за Овна и изненађења за Водолију

07

15

Данас славимо Благовијести! Ако урадите ово имаћете јако лошу годину

