Брачни пар погинуо у аутомобилу: Загрљени отишли у смрт, код куће их чекало двоје дјеце

06.04.2026 22:14

Фото: George Becker/Pexels

Број жртава јаке олује која је последњих дана погодила Тукуман у Аргентини, порастао је на три. Маријано Роблес (28) и његова супруга Солана Алборноз (32) пронађени су мртви у аутомобилу, након што су се враћали с једног вјенчања.

Када је полиција пронашла њихов аутомобил, који је однијела бујица, многи су заплакали када су видјели да су загрљени отишли у смрт.

Према наводима Маријано и Солана су кобног дана оставили дадиљу да чува њихово двоје дјеце - бебу од девет мјесеци и малишана старог пет година.

На посљедњим фотографијама, Маријано и Солана су изгледали срећно, уживали су и забављали се с пријатељима на вјенчању. Када се прослава завршила, пар је сјео у аутомобил и кренуо кући. Нису ни слутили да им је то пос едње путовање у животу.

У јендом тренутку док су се возили ка кући почела је јака олуја. Они су одлучили да остану у колима и сачекају да киша престане. Управо су то написали у последњој поруци коју су послали дадиљи и члановима породице.

Када ујутру нису могли да их добију, одмах су алармирали власти и почела је интензивна потрага за њима. Породице и пријатељи су на друштвеним мрежама објавили њихове фотографије како би алармирали људе, а за њима су трагали и дроновима.

Полицајци су њихов бели аутомобли марке "Нисан" пронашли испод моста у једном каналу, на око 400 метара од главног пута. Када су послије сат времена извукли аутомобли из канала, унутра су пронашли њихова беживотна загрљена тијела.

Вјерује се да је струја усљед јаких киша однијела возило у канал за наводњавање, гдје се он преврнуо. Маријано и Солана су остали заглављени и нису успјели да изађу.

Тијела Маријана и Солане послата су на обдукцију, а полиција је покренула истрагу о њиховој смрти.

Подсјетимо, олуја која је погодила Тукуман већ је однијела три живота. Поред пара, дјечак Лисандро (12) преминуо је од струјног удара док се враћао са играња лопте са пријатељима. Дјечак је додирнуо електрични стуб и преминуо.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

