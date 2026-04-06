Минић поручио Блануши: Гориво за сјетву увелико преузето

АТВ
06.04.2026 21:38

Саво Минић Предсједник Владе Републике Српске
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Господин Блануша не треба да брине, гориво за сјетву је увелико преузето, уз конкретну подршку Владе Републике Српске, поручио је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Минић је навео да је ресорно министарство почетком године потписало споразуме са 58 дистрибутера за регресирано дизел гориво.

"Од 11. марта, када је обухваћено 8.105 произвођача са више од девет милиона литара, пољопривредници преузимају гориво уз подршку од 0,80 КМ по литру, а обрачуни се настављају на сваких 15 дана до краја маја", навео је Минић.

Минић је додао да репроматеријала има довољно, укључујући и минерална ђубрива.

"Као и прије поскупљења горива стање на терену се прати свакодневно, посебно цијене и доступност. Искрено се надам да ће наши пољопривредници пожњети онако како су посијали. То би било на корист свих грађана Републике Српске", написао је Минић на мрежи "Икс".

Предсједник СДС-а Бранко Блануша је данас саопштио да ће власт "сносити одговорност ако у сриједу поново буде блокирано замрзавање акциза" у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ.

