Додик: Честитке Трампу и Хегсету на историјској мисији спасавања два америчка пилота у Ирану

Аутор:АТВ
Коментари:33
Предсједник СНСД-а Милорад Додик упутио је честитке предсједнику Сједињених Америчких Држава Доналду Трампу и министру одбране САД-а Питу Хегсету, на управо објављеним вијестима о историјској мисији спасавања два америчка пилота.
"Операцију спасавања су извели Војска САД и ЦИА. Изузетна војна опрема, умијеће и вјештине америчких војника на терену, учинили су ову опасну операцију успјешном и херојском! С поносом подсјећамо на ситуацију из наше даље историје, у Другом свјетском рату, када су у операцији Халијард, када је тадашња Југословенска војска у отаџбини, коју су чинили искључиво Срби, заједно с америчком Канцеларијом за стратешке услуге (ОСС) организовали скривање и евакуацију преко 500 савезничких пилота (углавном Американаца)", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.
Додик додаје, "тада смо били савезници, а имамо намјеру да то будемо и сада".
Све честитке предсједнику Трампу @realDonaldTrump и Питу Хегсету @PeteHegseth на управо објављеним вијестима о историјској мисији спасавања два америчка пилота, од којих је један тешко и озбиљно рањен, у иранској пустињи! — Милорад Додик (@MiloradDodik) April 6, 2026
"Честитамо на храбрости, предсједниче Трамп, Вама на одлуци, и свима који су учествовали у овој херојској акцији и побједи у пустињи Ирана", каже Додик.
