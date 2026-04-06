Додик: Честитке Трампу и Хегсету на историјској мисији спасавања два америчка пилота у Ирану

06.04.2026 20:28

Предсједник СНСД-а Милорад Додик упутио је честитке предсједнику Сједињених Америчких Држава Доналду Трампу и министру одбране САД-а Питу Хегсету, на управо објављеним вијестима о историјској мисији спасавања два америчка пилота.

"Операцију спасавања су извели Војска САД и ЦИА. Изузетна војна опрема, умијеће и вјештине америчких војника на терену, учинили су ову опасну операцију успјешном и херојском! С поносом подсјећамо на ситуацију из наше даље историје, у Другом свјетском рату, када су у операцији Халијард, када је тадашња Југословенска војска у отаџбини, коју су чинили искључиво Срби, заједно с америчком Канцеларијом за стратешке услуге (ОСС) организовали скривање и евакуацију преко 500 савезничких пилота (углавном Американаца)", истакао је Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Додик додаје, "тада смо били савезници, а имамо намјеру да то будемо и сада".

"Честитамо на храбрости, предсједниче Трамп, Вама на одлуци, и свима који су учествовали у овој херојској акцији и побједи у пустињи Ирана", каже Додик.

