Мазалица: Сарајево не може да сакрије мржњу према породици Трамп

АТВ
06.04.2026 17:55

Срђан Мазалица
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Сарајево не може да сакрије мржњу према породици Трамп, било да је ријеч о предсједнику или сину, истакао је шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица.

"Ипак је то било главна европска фан зона Демократа и свих њихових кандидата у прошлости, укључујући и Камалу. У сваком случају, само дубље тонете. П.С. Ово је тек увод, стрпите се", истакао је Мазалица у објави на друштвеној мрежи Икс.

Подсјећамо, син америчког предсједника Доналда Трампа, долази у Бањалуку.

Ријеч је о пословном боравку Трампа Млађег током којег ће се, како се очекује, састати са привредницима из Републике Српске са којима би требало да разговара о могућностима сарадње и инвестирања.

Доналд Трамп Млађи је извршни потпредсједник Трамп Организације и управља компанијом заједно са млађим братом Ериком.

