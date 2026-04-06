Мазалица: Сарајево не може да сакрије мржњу према породици Трамп

Сарајево не може да сакрије мржњу према породици Трамп, било да је ријеч о предсједнику или сину, истакао је шеф Клуба посланика СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица.
Подсјећамо, син америчког предсједника Доналда Трампа, долази у Бањалуку.
Ријеч је о пословном боравку Трампа Млађег током којег ће се, како се очекује, састати са привредницима из Републике Српске са којима би требало да разговара о могућностима сарадње и инвестирања.
Сарајево не може да сакрије мржњу према породици Трамп, било да је ријеч о предсједнику или сину. Ипак је то било главна европска фан зона Демократа и свих њихових кандидата у прошлости, укључујући и Камалу. У сваком случају, само дубље тонете. — Срђан Мазалица (@SrdjanMazalica) April 6, 2026
Доналд Трамп Млађи је извршни потпредсједник Трамп Организације и управља компанијом заједно са млађим братом Ериком.
