Logo
Large banner

Грешка машиновође узрок исклизнућа воза на релацији Суботица-Београд

Аутор:

АТВ
06.04.2026 21:48

Коментари:

0
Фото: Инстаграм / 192_rs

Грешка машиновође узрок је исклизнућа са шина путничког воза који је саобраћао из Суботице ка Београду, у станици Ловћенац - Мали Иђош, саопштено је вечерас из компаније "Србијавоз".

Интерним контролама и налазима стручних служби "Србијавоза" утврђено је да је узрок овог догађаја људски фактор, односно да машиновођа није поступио по наредби коју је добио из Телекоманде, наводи се у саопштењу.

Против запосленог је покренут дисциплински поступак и изречене су му санкције у складу са утврђеним одговорностима.

- Наглашавамо да је инфраструктура на овој дионици пруге исправна и да је пруга безбједна за даље одвијање жељезничког саобраћаја - додаје се у саопштењу.

Из "Србијавоза" подсјећају да у инциденту није било повијеђених, да је материјална штета минимална и да је за путнике у најкраћем року обезбијеђен наставак путовања другим возом ка Београду.

У саопштењу се додаје да је воз са шима исклизнуо јуче при брзини од 10 километара на сат.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Возови

жељезничка несрећа

жељезничка пруга

Србијавоз

Воз искочио из шина

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Више из рубрике

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner