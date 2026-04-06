Грешка машиновође узрок исклизнућа воза на релацији Суботица-Београд

Грешка машиновође узрок је исклизнућа са шина путничког воза који је саобраћао из Суботице ка Београду, у станици Ловћенац - Мали Иђош, саопштено је вечерас из компаније "Србијавоз".
Интерним контролама и налазима стручних служби "Србијавоза" утврђено је да је узрок овог догађаја људски фактор, односно да машиновођа није поступио по наредби коју је добио из Телекоманде, наводи се у саопштењу.
Против запосленог је покренут дисциплински поступак и изречене су му санкције у складу са утврђеним одговорностима.
- Наглашавамо да је инфраструктура на овој дионици пруге исправна и да је пруга безбједна за даље одвијање жељезничког саобраћаја - додаје се у саопштењу.
Из "Србијавоза" подсјећају да у инциденту није било повијеђених, да је материјална штета минимална и да је за путнике у најкраћем року обезбијеђен наставак путовања другим возом ка Београду.
У саопштењу се додаје да је воз са шима исклизнуо јуче при брзини од 10 километара на сат.
(СРНА)
