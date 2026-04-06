Радник из бијеса искључио струју цијелом насељу

У ноћи између суботе и недјеље дошло је до несвакидашњег инцидента када је, према наводима мјештана, радник Електродистрибуције Србије из револта и сукоба са гостима у једном угоститељском објекту, искључио струју читавом насељу Љиг и околним селима.
"Инцидент се догодио у једном локалу гдје је пијани гост правио неред и био више пута опоменут. Након тога, револтиран ситуацијом, пронашао је главни ормар за напајање и искључио електричну енергију, оставивши становнике Љига без струје" потврђено је за агенцију РИНА.
Зорица Брунцлик није ОК: Пјевач о здрављу колегинице
Без напајања су, осим Љига, остала и поједина лишка села која се снабдијевају из исте трафостанице.
Након извесног времена снабдијевање електричном енергијом је нормализовано, али овај догађај и даље је главна тема међу грађанима.
Која боја косе чини да изгледамо млађе?
Против радника ЕДС-а због насталог инцидента покренут је дисциплински поступак.
Република Српска
13 ч10
Хроника
13 ч3
Србија
13 ч0
Здравље
13 ч0
Србија
13 ч0
Србија
13 ч0
Србија
14 ч0
Србија
19 ч0
