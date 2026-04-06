Радник из бијеса искључио струју цијелом насељу

06.04.2026 18:56

Радник ради на стубу за струју.
Фото: АТВ

У ноћи између суботе и недјеље дошло је до несвакидашњег инцидента када је, према наводима мјештана, радник Електродистрибуције Србије из револта и сукоба са гостима у једном угоститељском објекту, искључио струју читавом насељу Љиг и околним селима.

Како је цијело насеље остало без струје

"Инцидент се догодио у једном локалу гдје је пијани гост правио неред и био више пута опоменут. Након тога, револтиран ситуацијом, пронашао је главни ормар за напајање и искључио електричну енергију, оставивши становнике Љига без струје" потврђено је за агенцију РИНА.

Без напајања су, осим Љига, остала и поједина лишка села која се снабдијевају из исте трафостанице.

Након извесног времена снабдијевање електричном енергијом је нормализовано, али овај догађај и даље је главна тема међу грађанима.

Против радника ЕДС-а због насталог инцидента покренут је дисциплински поступак.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

