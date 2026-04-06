Logo
Large banner

Због покушаја убиства у Бањалуци ухапшен Борис Зорић

Аутор:

Огњен Матавуљ
06.04.2026 18:30

Коментари:

3
Борис Зорић је због убиства Бруне Ролда у Бањалуци осуђе на четири године затвора и обавезно лијечење од зависности од наркотика и алкохола.
Фото: АТВ/Архива

Борис Зорић (40) из Бањалуке, који је ухапшен због сумње да је ножем покушао убити жену Ж.П, има богат криминални досије и осуђиван је због саучесништва у стравичном убиству Бруне Ролда у Бањалуци, сазнаје АТВ.

Зорић је због убиства Ролда осуђен на четири године затвора и обавезно лијечење од зависности од наркотика и алкохола у Заводу за психијатрију у Сокоцу. Казну је одлежао, а недавно је отпуштен из болнице.

Овај стравични злочин догодио се 25. новембра 2019. године у напуштеној кући у центру Бањалуке. Ролд је прво заклан ножем, а његово тијело је потом запаљено како би се прикрио злочин.

Директан извршилац убиства био је Раде Дрљача који је правоснажно осуђен на 15 година затвора, док су Зорић и Слободан Крнетић осуђени као саизвршиоци.

policija rs

Зорић је поново ухапшен због сумње да је 3. априла у улици Цара Лазара, ножем у груди убо Ж.П. с којом је раније био у љубавној вези. Свему је претходио вербални сукоб на улици, а тачан мотив злочина се утврђује. Тужилаштво је Зорићу предложило једномјесечни притвор о којем ће одлучивати Окружни суд у Бањалуци.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

покушај убиства

Полиција

Бањалука

хапшење

Затвор

Борис Зорић

Бруно Ролд

Коментари (3)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner