Због покушаја убиства у Бањалуци ухапшен Борис Зорић

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:3
Борис Зорић (40) из Бањалуке, који је ухапшен због сумње да је ножем покушао убити жену Ж.П, има богат криминални досије и осуђиван је због саучесништва у стравичном убиству Бруне Ролда у Бањалуци, сазнаје АТВ.
Зорић је због убиства Ролда осуђен на четири године затвора и обавезно лијечење од зависности од наркотика и алкохола у Заводу за психијатрију у Сокоцу. Казну је одлежао, а недавно је отпуштен из болнице.
Овај стравични злочин догодио се 25. новембра 2019. године у напуштеној кући у центру Бањалуке. Ролд је прво заклан ножем, а његово тијело је потом запаљено како би се прикрио злочин.
Директан извршилац убиства био је Раде Дрљача који је правоснажно осуђен на 15 година затвора, док су Зорић и Слободан Крнетић осуђени као саизвршиоци.
Хроника
Покушај убиства у Бањалуци, огласило се Тужилаштво
Зорић је поново ухапшен због сумње да је 3. априла у улици Цара Лазара, ножем у груди убо Ж.П. с којом је раније био у љубавној вези. Свему је претходио вербални сукоб на улици, а тачан мотив злочина се утврђује. Тужилаштво је Зорићу предложило једномјесечни притвор о којем ће одлучивати Окружни суд у Бањалуци.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
07
57
07
52
07
38
07
33
07
25
Тренутно на програму