Хапшење у БиХ због пљачке казина прошле седмице

Стеван Лулић
06.04.2026 17:18

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Три особе ухапшене су због пљачке казина у Грачаници која се догодила 1. априла, саопштено је из МУП-а Тузланског кантона.

Како су навели из полиције, ухапшени су Л.О, рођен 1985. године, Ј.И, рођен 2005. године и А.И. рођен 1984. године, сви из Грачанице.

"Даљњим оперативним радњама уз сагласност Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона и према Наредбама Кантоналног суда у Тузли, истражиоци Одјељења криминалистичке полиције ПУ Грачаница су заједно са службеницима Јединице полиције за специјалну подршку лоцирали лица која се доводе у везу са наведеним догађајем, те су извршене радње претресања лица, стамбених објеката и возила која иста користе", саопштили су из МУП-а ТК и додали:

"Приликом претресања, као и других радњи проведених на подручју града Грачаница, пронађени су и привремено одузети предмети који се доводе у везу са извршењем предметног кривичног дјела (пиштољ, мобилни телефони, одјећа и др.) као и одређена количина материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу".

Ухапшени тројац је након криминалистичке обраде, уз Извјештај са доказима предат Кантоналном тужилаштву Тузланског кантона на даље поступање због постојања основа сумње да су починили кривично дјело Разбојништво.

