Хапшење у БиХ због пљачке казина прошле седмице

Аутор:Стеван Лулић
Коментари:0
Три особе ухапшене су због пљачке казина у Грачаници која се догодила 1. априла, саопштено је из МУП-а Тузланског кантона.
Како су навели из полиције, ухапшени су Л.О, рођен 1985. године, Ј.И, рођен 2005. године и А.И. рођен 1984. године, сви из Грачанице.
Друштво
"Даљњим оперативним радњама уз сагласност Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона и према Наредбама Кантоналног суда у Тузли, истражиоци Одјељења криминалистичке полиције ПУ Грачаница су заједно са службеницима Јединице полиције за специјалну подршку лоцирали лица која се доводе у везу са наведеним догађајем, те су извршене радње претресања лица, стамбених објеката и возила која иста користе", саопштили су из МУП-а ТК и додали:
"Приликом претресања, као и других радњи проведених на подручју града Грачаница, пронађени су и привремено одузети предмети који се доводе у везу са извршењем предметног кривичног дјела (пиштољ, мобилни телефони, одјећа и др.) као и одређена количина материје која својим изгледом асоцира на опојну дрогу".
Регион
Ухапшени тројац је након криминалистичке обраде, уз Извјештај са доказима предат Кантоналном тужилаштву Тузланског кантона на даље поступање због постојања основа сумње да су починили кривично дјело Разбојништво.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
07
57
07
52
07
38
07
33
07
25
Тренутно на програму