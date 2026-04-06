Висока корупција у јавном сектору и образовању: Потврђене оптужнице

Извор:

СРНА

06.04.2026 10:24

Коментари: 0

0
Општински суд у Сарајеву потврдио је оптужницу против кантоналног министра за рад Едне Павић Печенковић, декана Стоматолошког факултета Мухамеда Ајановића и још 12 лица у предмету високе корупције "Коверта".

Оптужницом је обухваћена и главни просвјетни инспектор Далила Хакаловић а на терет им се стављају злоупотребе у јавном сектору и високом образовању уз сумње на трговину утицајем и превару у служби.

Оптужница је потврђена и против Адне Месиховић, Џените Витешкић, Ибрахима Обхођаша, Мурата Рамадановића, Мерсихе Шабареџовић Клачар, Јасминке Сијерчић, Маиде Чоходар Хусић, Лидије Звачко Пехар, Дејана Милошевића, Касима Бајровића и Емине Кисељаковић.

Ова лица терете се за кривична д‌јела злоупотребе положаја или овлаштења, примања награде или другог облика користи за трговину утицајем, те превару у служби.

