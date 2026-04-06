Данас почиње исплата стипендија у Приједору

Град Приједор данас почиње исплату стипендија за школску и академску 2025/26. годину за 182 ученика средњих школа и 127 студената, саопштено је данас из Градске управе.
Мјесечни износ ученичке стипендије је 120 КМ, док студентска стипендија од ове године износи 200 КМ, а исплаћују се 10 мјесеци током календарске године.
Средњошколцима је додијељено 45 стипендија на основу успјеха, 17 за дефицитарна занимања, а 120 према критеријуму социјалног статуса.
Студенти су добили 39 стипендија на основу успјеха, 45 за дефицитарна занимања, а 43 по социјалном статусу.
"Десет студената који су остварили право на стипендију града одрекло се ове подршке у корист стипендије Министарства за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске", наводи се у саопштењу.
У буџету града Приједора за ову годину за ученичке и студентске стипендије планирано је 580.000 КМ, као и лани.
