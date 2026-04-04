Logo
Large banner

Водостај Сане у знатном паду

Извор:

СРНА

04.04.2026 16:44

Коментари:

0
Бијељина - ријека Сана Брезичани
Фото: СРНА

Водостај ријеке Сане у Приједору износи 310 центиметара, кота редовне одбране од поплава је 420, док се ванредне мјере проглашавају на 460 центиметара, саопштено је из Оперативно-комуникационог центра Одсјека за цивилну заштиту града Приједора.

Подаци са мјерних станица узводно показују да водостај ријеке Сане у већем дијелу тока стагнира или благо опада.

Водостај Гомјенице тренутно је 329 центиметра и током дана је у благом паду.

Према прогнозама Републичког хидрометеоролошког завода, у наредном периоду очекују се више дневне температуре које могу довести до постепеног топљења снијега.

Градови и општине

Сана у благом расту, Гомјеница стагнира

- Одсјек за цивилну заштиту и Оперативно-комуникациони центар континуирано прате стање водостаја ријеке Сане, Гомјенице и њихових притока, те ће јавност благовремено обавијестити уколико дође до било каквих већих промјена - наводи се у саопштењу.

Грађанима је упућен позив да прате званичне информације надлежних служби.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner