Водостај Сане у знатном паду

Водостај ријеке Сане у Приједору износи 310 центиметара, кота редовне одбране од поплава је 420, док се ванредне мјере проглашавају на 460 центиметара, саопштено је из Оперативно-комуникационог центра Одсјека за цивилну заштиту града Приједора.
Подаци са мјерних станица узводно показују да водостај ријеке Сане у већем дијелу тока стагнира или благо опада.
Водостај Гомјенице тренутно је 329 центиметра и током дана је у благом паду.
Према прогнозама Републичког хидрометеоролошког завода, у наредном периоду очекују се више дневне температуре које могу довести до постепеног топљења снијега.
Сана у благом расту, Гомјеница стагнира
- Одсјек за цивилну заштиту и Оперативно-комуникациони центар континуирано прате стање водостаја ријеке Сане, Гомјенице и њихових притока, те ће јавност благовремено обавијестити уколико дође до било каквих већих промјена - наводи се у саопштењу.
Грађанима је упућен позив да прате званичне информације надлежних служби.
