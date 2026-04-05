Жртве Коњица још увијек чекају правду

Аутор:Бојан Носовић
За српске жртве страдале у Коњицу у протеклом рату правде неме. Оно чега има су непрестални детаљни извјештаји Полицијске управе Требиње за почињена кривична дјела ратног злочина.
"Oбавјештавамо Вас да су полицијски службеници Полицијске управе Требиње од 2005. године, Тужилаштву БиХ поднијели 116 Извјештаја за почињена кривична дјела ратног злочина, против 242 лица, за која постоји основ сумње да су почињена на подручју општине Коњиц. Полицијска управа Требиње је у марту 2022. Окружном јавном тужилаштву у Требињу поднијела Извјештај за почињена кривична дјела: „Геноцид", наводе из ПУ Требиње.
383 српске жртве су биле у Коњицу, дневно би страдале и десетине људи, АТВ-у то прича предсједник Удружења Коњичана. Зоран Пологош истиче да су се десили бројни злочини пресуда је мало а казне су мизерне.
"За најтеже монструозно убиство породице Голубовић пресуђена су двојица по 12 година и један осам година. А знамо да је за тешко убиство запријећена казна од најмање десет година. Значи за убиство комплетне породице добили су 12 година. Петра којег су два пута стријељали и трећи пут га је стријељао Суд БиХ", рекао је Зоран Пологош, предсједник Удружења Коњичана.
Осим Суда ни Тужилаштво БиХ не мари за српске жртве из Коњица, тврди Пологош. Пита се шта се дешава са полицијским извјештајима.
"Или завршавају негдје у ладицама или као што је то случај са Брадином подигнуте су оптужнице и стало се на томе. Пресуа је врло мало за страховите злочине над Србима у Коњицу", рекао је Зоран Пологош, предсједник Удружења Коњичана.
Срби су убијани у логорима Мусала и Челебићи. Српска села Блаце, Брадина, Доње Село али и нека друга су у потпуности изгорјела. У Коњицу је прије рата живјело више од 7000 Срба данас их тамо нема ни 200.
