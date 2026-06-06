Почео лов на срну, ловци се морају придржавати строгих правила

Аутор:АТВ
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Ловна сезона на срнећу дивљач почела је овог викенда по строжим правилима, а очекује се учешће око 200 ловаца, рекао је предсједник Ловачког удружења "Срна" из Српца Горан Савановић.
Савановић је у изјави Срни појаснио да се строжа правила односе на посједовање и ношење оружја, као и на организацију лова, уз посебан акценат на поштовање ловачке етике и безбједности.
Према процјенама ловаца, стање дивљачи у ловишту је веома добро, а посебно је бројна срнећа дивљач. Забиљежено је и повећано присуство дивљих свиња, јазавца и других врста.
Он је подсјетио да је током године у ловиште унесено 150 женки фазана из матичног јата, што би требало да допринесе повећању бројности фазанске дивљачи.
Ловачко удружење "Срна" из Српца, каже Савановић, током 2025. године пословало је позитивно, иако је због судских спорова и накнада штете настале у сударима возила са дивљачи исплаћено око 35.000 КМ.
Велики изазов и даље представљају саобраћајне незгоде са дивљачи, којих је од почетка године евидентирано 16 на подручју ловишта.
Савановић је рекао да је, због тога, удружење затражило постављање додатне саобраћајне сигнализације на локалним и магистралним путевима ради смањења броја незгода и веће безбједности учесника у саобраћају.
Као један од највећих успјеха Удружења, издвојио је проширење ловишта за око 3.400 хектара, чиме је површина повећана за приближно 15 одсто.
"Захваљујући проширењу повећан је и број јединки предвиђених за одстрел, како срндаћа тако и дивљих свиња. У току је процедура потписивања новог десетогодишњег уговора о додјели ловишта, што ће представљати значајан искорак за будући развој удружења", истакао је Савановић.
Ловачко удружење "Срна" тренутно окупља око 520 чланова, од којих је око 350 активних ловаца.
Посебно охрабрује интересовање млађих генерација, па је недавно двадесетак младих ловаца положило ловачки испит за подручје Мотајичко-љевчанске регије.
Међу приоритетима за ову годину налазе се завршетак процеса додјеле проширеног ловишта, израда нове ловно-привредне основе, заштита дивљачи, наставак улагања у ловну инфраструктуру и надзорне камере, као и унапређење фонда фазанске дивљачи, преноси Срна.
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