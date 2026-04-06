Жена пала са седмог спрата, није јој било спаса

06.04.2026 07:05

Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
У Зеници се синоћ, 5. априла, у улици Реиса Чаушевића на броју 7 догодила трагедија када је смртно страдала жена.

До несреће је дошло око 20 сати, потврђено је за портал Радио Сарајево из Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона.

Према наводима поменутог портала, смртно је страдала жена М.М., рођена 1938. године, након пада са балкона са седмог спрата.

Жељко Обрадовић

Кошарка

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

На мјесто догађаја одмах су изашли припадници Службе хитне медицинске помоћи, мртвозорник, као и полицијски службеници Одсјека криминалистичке полиције МУП-а ЗДК.

О случају је обавијештен и дежурни тужилац Тужилаштва Зеничко-добојског кантона.

Прочитајте више

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

Свијет

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

11 ч

0
Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

Србија

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

11 ч

0
цигарета хитс

Друштво

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

11 ч

0
Васкршња јаја офарбана у црвену боју

Занимљивости

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

11 ч

0

Више из рубрике

Хроника

Пуцњава у Сарајеву: Ухапшен осумњичени, једна особа тешко повријеђена

13 ч

0
Два припадника Горске службе спасавања Нови Град један у црвеној, други у црној униформи пролазе кроз шуму

Хроника

Пронађено тијело несталог 88-годишњака

15 ч

0
Козара-снијег

Хроника

На Козари пронађено тијело Душка Блажића

18 ч

0
Хорор! У Сави пронађене људске кости

Хроника

Хорор! У Сави пронађене људске кости

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

46

Шобот за АТВ: Ово повећање представља први корак у повећању плата и статуса здравствених радника

08

43

Трамп: Очекујем договор са Ираном у наредним данима, не и недјељама

08

37

Вујичић: ЦИК дјелује на граници закона и нарушава интегритет избора

08

34

Аутобус ударио бициклисту у Бањалуци

08

27

Дојаве о бомбама у двије бањалучке школе

