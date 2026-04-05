На Козари пронађено тијело Душка Блажића

Аутор:АТВ
Коментари:0
На планини Козари пронађено је тијело Душка Блажића, планинара и организатора планинарења на том подручју, потврђено је за Провјерено из Полицијске управе Приједор.
Случај је пријављен у 23 часа, али због снијега полицијски службеници нису могли одмах доћи до њега, па су ангажоване друге службе које су их одвеле до мјеста проналаска тијела.
Како сазнаје Провјерено, смрт је наступила природним путем.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
19 ч0
Економија
19 ч0
Регион
20 ч0
БиХ
20 ч0
Најновије
Најчитаније
08
46
08
43
08
37
08
34
08
27
Тренутно на програму