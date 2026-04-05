Иран отворио Ормуски мореуз за још једну државу

Иранске војне власти саопштиле су да је Ирак, изузет од ограничења за пловидбу кроз Ормуски мореуз, што би могло представљати важан корак за глобално снабдијевање нафтом.
"Братски Ирак је изузет од свих ограничења која смо увели у вези са Ормуским мореузом", изјавио је портпарол иранских оружаних снага у видео-обраћању на арапском језику, које је објавила државна новинска агенција Исламске Републике, наводи Блумберг.
Ова одлука би могла довести до повећања испорука ирачке нафте за око 3 милиона барела дневно. Међутим, ирачки званичник је упозорио да ће корист од овог изузетка зависити од тога да ли су бродарске компаније спремне да ризикују и уђу у мореуз ради утовара.
За сада није јасно да ли ће се овај изузетак односити на цјелокупну ирачку нафту или само на танкерски транспорт, као ни на који начин ће се спроводити.
Упркос наставку борби и појачаним претњама Сједињених Америчких Држава, пловидба кроз ову кључну поморску руту благо се опоравила, пошто су неке азијске земље постигле договор о безбједном пролазу.
Ове недјеље мореуз је прешао француски контејнерски брод – први такав случај за западноевропско пловило – а прошао је и јапански танкер за превоз течног природног гаса.
Ипак, број пролазака и даље је мали у односу на ниво прије сукоба, када је кроз мореуз пролазила око петина свјетске нафте и течног природног гаса.
Извоз ирачке нафте у марту пао је за око 97%, на просјечних 99.000 барела дневно у поређењу с претходним мјесецом, због смањене производње и ограничења у поморском транспорту, који се углавном ослањао на нафтовод кроз Турску до медитеранске луке Џејхан.
Ублажавање ограничења од стране Ирана у Ормуском мореузу отвара могућност да Ирак обнови дио поморског извоза, иако и даље постоје препреке, укључујући нејасноће око тога када и у којој мјери ће нафтна поља у земљи моћи да повећају производњу.
