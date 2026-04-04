Рекордно висока цијена дизела у Њемачкој

Аутор:

АТВ
04.04.2026 16:04

Нејт Колинс пуни канистер горивом за свој алат за уређење пејзажа у понедјељак, 9. марта 2026. године, у Арлингтону, Тексас.
Фото: Tanjug/AP/Julio Cortez

Цијене дизела у Њемачкој скочиле су на још један рекордан ниво са почетком ускршњег викенда.

Према подацима Аутомобилског удружења /АДАЦ/, просјечна дневна цијена литра дизела достигла је 2,391 евро /2,75 долара по литру - 10,45 долара по галону/, што је нови рекорд свих времена.

У настојању да обезбиједи транспарентност и контролише повећање цијена, њемачка Влада је од сриједе, 1. априла, промијенила правила, дозвољавајући бензинским пумпама да повећавају цијене горива само једном дневно у подне.

Мјера је урађена по узору на Аустрију, гдје је ова пракса одавно на снази, али од тада је дошло до знатних скокова цијена на бензинским пумпама, подсјећа "Дојче веле".

Како је навео АДАЦ, поскупљења показују да аустријски модел свакако не заслужује назив "кочница цијена" и да заправо има контрапродуктиван ефекат, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

