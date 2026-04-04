Криза узима маха у Њемачкој: Све гласнији позиви за укидање ПДВ-а на храну

Усљед повећања цијена горива, расте притисак на њемачку Владу да укине порез на додату вриједност /ПДВ/ на храну, посебно на здраве прехрамбене производе.
Социјалдемократска партија /СПД/, мањи партнер у актуелној влади, позвала је на укидање пореза на производе као што су воће, поврће, млијечни производи, месо, хљеб, тјестенине, пиринач и јаја.
"Њемачки политичари не могу да контролишу глобалне цијене нафте, али можемо да осигурамо да растући трошкови енергије и хране не ударе неконтролисано по новчаницима Нијемаца", рекао је за лист "Билд" посланик СПД-а Есра-Леон Лимбахер.
Он је додао да то да ли се дијете здраво храни не би требало да зависи од стања на банковном рачуну родитеља.
Шеф Њемачке конфедерације синдиката /ДГБ/ Јасмин Фахими поновила је позив истичући да би укидање пореза, који тренутно износи 19 одсто на већину робе и седам одсто на одабране прехрамбене производе, посебно помогло домаћинствима са ниским приходима, много више него смањење пореза на доходак.
У циљу финансирања ове мјере, Фахимијева је предложила да Њемачка уведе много већи ПДВ на луксузну робу, као што су изузетно скупи сатови, јахте, накит или луксузни аутомобили.
Позиви су услиједили након што је парламентарни лидер Хришћанско-демократске странке /ЦДУ/ канцелара Фридриха Мерца Јенс Шпан такође недавно говорио у прилог такве мјере, рекавши да би то омогућило да држава контролише растуће цијене усљед рата у Ирану, наводи "Дојче веле", а преноси Срна.
