Додик: Српску уважавају америчка администрација и руски званичници

Аутор:АТВ
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да га само интересује да Република Српска буде примијећена и препозната, а не да буде објекат егзекуције у тренутним глобалним поремећајима.
"Данас имамо уважавање америчке администрације, руководства Руске Федерације и низа земаља, попут Израела, Азербејџана, Мађарске", рекао је Додик медијима из Републике Српске у Санкт Петербургу.
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Додик је истакао да је добра вијест и побједа Јанеза Јанше у Словенији, који је у прошлом мандату показивао интересе за регионална питања, преноси "Срна".
"Вјерујем да ћу имати прилику да се ускоро сретнем са њим и да рехабилитујемо наше раније договоре", рекао је Додик.
Истакао је да жели да се Република Српска препозна као неко ко није реметилачки фактор како су Муслимани хтјели да је прикажу и да је подјарме.
"Спремни смо да разговарамо са њима и позивамо на разговор. Они кажу да неће разговарају са мном, ето нека разговарају са ким год хоће у Републици Српској ко има институционалну снагу, са Синишом Караном, Савом Минићем, Жељком Цвијановић. Међутим, неће ни са њима да разговарају", рекао је Додик.
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Истакао да је бошњачки политички представници недорасли политици.
"Након срамне пресуде, нисам дигао руке, већ сам заузео гард који нећу да спустим и наставићемо даље да се боримо за Републику Српску и српски народ", рекао је Додик.
Додик је изјавио након пленарне сједнице Међународног економског форума и Санкт Петербургу, на којој се обратио руски предсједник Владимир Путин, да се свијет престројава и да се мултиполарност заснива на чињеници да ће Русија, Кина и Америка играти другачију улогу него што је било до сада у униполарном свијету.
Додик је указао да је Република Српска у времену транзиције свијета у мултиполарни у озбиљном вакууму и да се поставља питање како се даље понашати с обзиром да се као мала треба позивати на међународно право, које више нико не поштује, поготово Запад.
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Он је указао да се униполарност огледала у томе да је Америка била дежурни свјетски полицајац и наметала своју вољу, па чак и великим моћним земљама као што су Русија и Кина, да је долар био једина валута.
"Данас смо могли да чујемо да се спољнофинансијске операције Русије у рубљима мјере сада са 68 одсто у односу на друге валуте, што говори о томе да су Руси већ давно одлучили да, градећи одбрану од неолибералне концепције, произведу позицију да заштите основне интересе", додао је Додик.
Он је нагласио да би један од транзиционих проблема могао да буде да међународне институције, као што је УН, све више трпе и све више изгледају неефикасно.
"У УН већ имате ситуацију да имају озбиљну кризу да земље не плаћају раније доприносе, што угрожава низ операција у глобалном свијету", рекао је Додик медијима из Републике Српске у Санкт Петербургу.
Он је додао да се поставља питање ли ће свијет у мултиполарном облику моћи као такав да се развија уз уважавање свих.
"Нама се поставља питање како ћемо се ми понашати, као мали, важно је да се позивамо на међународно право, а сада га нико не поштује, поготово Запад. Ми смо у озбиљном вакууму, а уз то кад се дода тежина положаја да се налазимо у БиХ - недефинисаној, неефикасној, готово потпуно супротног погледа како она може да егзситира", истакао је Додик.
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