Амерички пилот бјежао кроз планине у Ирану, ЦИА и специјалци га извукли усред жестоке пуцњаве

„Током протеклих неколико сати, америчка војска је спровела једну од најопаснијих операција потраге и спасавања у историји“, рекао је Доналд Трамп у саопштењу које је на друштвеним мрежама објавила портпаролка Бијеле куће Каролина Ливит.
Спасени члан посаде, извјештава Аксиос, је официр за системе наоружања који је повријеђен након катапултирања из авиона у петак, али је и даље могао да хода и избјегавао је заробљавање у планинама више од једног дана, рекао је један од званичника.
Један званичник је рекао да је операцију у суботу извела специјализована јединица командоса уз јаку ваздушну подршку, да су америчке снаге испалиле баражу јаке ватре и да су све снаге сада ван Иран.
Према два извора, пилот Ф-15 и официр за системе наоружања су успоставили контакт путем својих комуникационих система након катапултирања у петак.
Пилот је спасен неколико сати након што је авион оборен. Током операције спасавања, иранске снаге су обориле амерички хеликоптер Блекхок, ранивши посаду, али је хеликоптер могао да настави лет.
Требало је више од једног дана да се лоцира и спаси официр за системе наоружања.
Високи званичник администрације рекао је за Аксиос да је, прије него што је лоцирала официра за системе наоружања, ЦИА покренула кампању обмане ширећи вијест унутар Ирана да су га америчке снаге већ пронашле и да покушавају копнену евакуацију.
У међувремену, ЦИА је користила „јединствене могућности“ да га пронађе. „Ово је била игла у пласту сијена, али у овом случају то је била храбра америчка душа унутар планинске пукотине, невидљива осим за могућности ЦИА“, рекао је званичник.
Према ријечима званичника, ЦИА је подијелила његову тачну локацију са Пентагон, војском Америке и Бијелом кућом, а предсједник Трамп је наредио хитну спасилачку мисију.
Исламска револуционарна гарда (ИРГЦ) је наводно послала снаге у регион да покуша да спријечи спасавање, према ријечима два америчка званичника. Авиони америчког ратног ваздухопловства извели су нападе на иранске снаге како би их спријечили да стигну до тог подручја, рекли су извори.
Трамп и виши чланови његовог тима пратили су операцију спасавања из „ситуационе собе“ Бијеле куће.
Ал Џазира извјештава да су стотине специјалаца биле укључене у операцију спасавања. Авион, који је пратио локацију пилота, ушао је на иранску територију и спасао га – он је хеликоптером пребачен из земље.
Операција је почела ноћу, као што америчка војска обично ради у таквим операцијама, али је завршена по дану.
Није ишло у потпуности по плану – када су се приближили пилоту, дошло је до пуцњаве и усред пуцњаве успјели су да га спасу и одведу на сигурно, јавља Ал Џазира.
Војници и локално становништво трагали су за пилотом, ИРГЦ: „Оборили смо дрон који га је тражио“
Ирански медији извјештавају да су снаге Исламска револуционарна гарда (ИРГЦ) обориле амерички дрон док су трагале за несталим пилотом.
Амерички дрон се срушио у јужној иранској провинцији Исфахан, саопштила је канцеларија за односе с јавношћу ИРГЦ-а, према полузваничној новинској агенцији Фарс.
Извјештаји још нису потврђени од стране САД.
Би-Би-Си извјештава да се локално становништво придружило иранским снагама у потрази за пилотом.
Видео снимци на друштвеним мрежама приказују стотине људи који се упућују у планинско подручје на југозападу Ирана како би тражили несталог америчког пилота.
Иранска војска је понудила награду – износ од око 60.000 долара – ономе ко ухвати члана посаде живог.
Иран је тврдио да је оборио амерички ловац Ф-15 користећи свој систем противваздушне одбране. Пилота авиона су спасиле америчке снаге, али други члан посаде, официр за системе наоружања, водио се као нестао више од једног дана.
