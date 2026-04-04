Избио пожар у хотелу, једна особа погинула

Једна особа је погинула у пожару који је избио у хотелу у словачком граду Жилини, саопштила је портпарол регионалне полиције Данијела Кочкова.
Она је додала да је жртва 56-годишњи мушкарац, који је преминуо након удисања дима.
"Пожар је избио у соби у хотелу на четвртом спрату. Евакуисано је 39 особа", рекла је Кочкова.
Према њеним ријечима, у соби је била једна особа која је удисала испарења сагоријевања.
"Позвана је хитна медицинска помоћ за 56-годишњег мушкарца, али је он на крају подлегао повредама", навела је Кочкова, преноси агенција ТАСР.
