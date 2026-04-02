Изгорјело више од 10 хектара ниског растиња: Бура отежава гашење пожара

Аутор:АТВ
Коментари:0
Више од 10 хектара траве и ниског растиња изгорјело је од јутрос у пожару који је букнуо у мјесту Орихи на подручју општине Барбан у Истарској жупанији, гашење отежава јака бура, али куће за сада нису угрожене, потврђено је из ватрогасне јединице.
Пожар, који је букнуо око 7.00 часова, гаси 25 ватрогасаца са девет возила.
Руководилац ватрогасаца Јосип Ројнић изразио је наду да ће успјети да ускоро локализују пожар, који се због јаке буре брзо шири, те додао да куће и објекти на том подручју нису угрожени.
Друштво
Уколико буде потребно, ватрогасци ће, како се наводи позвати и канадер, преносе хрватски медији.
Пулски ватрогасци јуче су због јаког вјетра интервенисали 13 пута, уклањајући стабла, стубове и лимове с различитих локација, те су њиховим брзим дјеловањем уклоњене препреке и потенцијалне опасности.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 д0
Хроника
3 д0
Сцена
3 д0
Наука и технологија
3 д0
Регион
3 д0
Регион
3 д0
Регион
3 д0
Регион
4 д0
Најновије
Најчитаније
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Тренутно на програму