Изгорјело више од 10 хектара ниског растиња: Бура отежава гашење пожара

02.04.2026 11:53

Више од 10 хектара траве и ниског растиња изгорјело је од јутрос у пожару који је букнуо у мјесту Орихи на подручју општине Барбан у Истарској жупанији, гашење отежава јака бура, али куће за сада нису угрожене, потврђено је из ватрогасне јединице.

Пожар, који је букнуо око 7.00 часова, гаси 25 ватрогасаца са девет возила.

Руководилац ватрогасаца Јосип Ројнић изразио је наду да ће успјети да ускоро локализују пожар, који се због јаке буре брзо шири, те додао да куће и објекти на том подручју нису угрожени.

Друштво

Посебна линија у УКЦ-у Српске: Борцима приоритет при заказивању прегледа

Уколико буде потребно, ватрогасци ће, како се наводи позвати и канадер, преносе хрватски медији.

Пулски ватрогасци јуче су због јаког вјетра интервенисали 13 пута, уклањајући стабла, стубове и лимове с различитих локација, те су њиховим брзим дјеловањем уклоњене препреке и потенцијалне опасности.

(СРНА)

Прочитајте више

Невријеме у Италији

Свијет

Невријеме срушило мост, градови потпуно завејани: Страшни призори у Италији

3 д

0
Нудио полицајцу мито па ухапшен

Хроника

Гурнуо паре у роковник полицајцу да му не пише казну

3 д

0
Нападнут популарни пјевач, поливен непознатом супстанцом на улици

Сцена

Нападнут популарни пјевач, поливен непознатом супстанцом на улици

3 д

0
Пао Икс: Бивши Твитер недоступан корисницима широм свијета

Наука и технологија

Пао Икс: Бивши Твитер недоступан корисницима широм свијета

3 д

0

Више из рубрике

Бура невријеме на мору

Регион

Бура направила хаос на хрватском приморју: Једно острво потпуно одсјечено

3 д

0
граница

Регион

Хаос на граници за Васкрс: Како избјећи гужве и коју опцију никако не бирајте

3 д

0
Опасност на интернету: Дјевојчице мета сексуалних предатора и онлајн уцјена

Регион

Опасност на интернету: Дјевојчице мета сексуалних предатора и онлајн уцјена

3 д

0
Драма у Хрватској: Нестало двоје дјеце, полиција на ногама

Регион

Драма у Хрватској: Нестало двоје дјеце, полиција на ногама

4 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

