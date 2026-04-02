Гурнуо паре у роковник полицајцу да му не пише казну

02.04.2026 11:42

Нудио полицајцу мито па ухапшен
Држављанин Аустрије ухапшен је јуче, 1. априла, у Добоју због сумње да је полицајцу нудио мито да му не пише казну.

"Наиме, лице иницијала С.И. се сумњичи да је 01.04.2026. године, око 11,30 часова, на подручју града Добоја, приликом заустављања и контроле путничког возила марке Бе ем ве којим је управљало, полицијским службеницима понудило и оставило новац у роковник полицијског службеника како би одустали од вршења службене радње санкционисања евидентираног прекршаја из области Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ, након чега је лишено слободе, а предметна новчаница је уз потврду одузета", саопштено је из ПУ Добој.

Након документовања предмета ухапшени ће уз извјештај о извршеном кривичном дјелу бити предат у надлежност Републичког јавног тужилаштва Бањалука.

