Тешка несрећа у БиХ: Аутомобил завршио на крову, саобраћај отежан

На магистралном путу Каоник – Бусовача данас је дошло до саобраћајне несреће у којој је једно путничко возило завршило преврнуто на крову.
Несрећа се догодила на дионици гдје је коловоз мокар и клизав, што је додатно отежало одвијање саобраћаја. На мјесту незгоде формиране су колоне, а возила се пропуштају наизмјенично и успорено, због чега се возачима савјетује додатни опрез.
Према првим информацијама с терена, за сада нема званичних података о евентуално повријеђеним особама, док се узрок превртања возила утврђује.
Аутомобил је након губитка контроле завршио преврнут насред коловоза, док су се остали учесници у саобраћају морали зауставити.
Возачима који се крећу овом дионицом препоручује се да смање брзину, држе одстојање и прилагоде вожњу условима на путу, посебно због мокрог коловоза и отежане прегледности.
(Црна-Хроника)
