Прва фотографија заплијењене дроге у Градишци

АТВ
02.04.2026 09:39

Фото: Уступљена фотографија

Око 50 килограма марихуане заплијењено је у великој акцији на подручју Градишке, у којој је такође ухапшено више особа, сазнаје незванично АТВ.

Акцију спроводе полицијски службеници ПУ Градишка, Жандармерије, Управе за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске и САЈ-а.

”Акција се спроводи с циљем сузбијања и процесуирања кривичних дјела из области злоупотребе наркотика. У току су претреси на више локација, а у досадашњим активностима ухапшено је шест особа осумњичених за недозвољену производњу и промет дроге”, каже извор АТВ-а.

АТВ је у посједу фотографије заплијењене дроге, а како се може видјети, наркотици су пронађени у пртљажнику аутомобила.

