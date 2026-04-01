Двије особе ухапшене због подметања пожара на више возила у дворишту школе

Полицијски службеници Полицијске управе Мостар, Одјела криминалистичке полиције, под надзором Жупанијског тужитељства Мостар, успјешно су расвијетлили случај подметања пожара на више моторних возила у насељу Конак, у дворишту школе, који се догодио у раним јутарњим сатима 30. марта 2026. године, те су лишили слободе особе иницијала Х.Б. (2002.) и С.Г. (2000.).
Том приликом пожаром је захваћено укупно седам возила, од чега су четири у потпуности изгорјела, док су три дјелимично оштећена.
Према досадашњим резултатима истраге, мета починиоца била су два моторна возила, док су остала возила оштећена услијед ширења пожара.
Након проведених оперативних мјера и радњи, наведене особе лишене су слободе, а по комплетирању предмета против истих ће бити поднесен Извјештај о почињеном кривичном дјелу Жупанијском тужилаштву Мостар, због постојања основа сумње да је првоосумњичени Х.Б. (2002.) починио кривична дјела „Изазивање опште опасности“ из чланка 323. Кривичног закона Федерације Босне и Херцеговине и „Оштећење туђе ствари“ из чланка 293. истог закона, док је другоосумњичени С.Г. (2000.) осумњичен за кривична дјела „Изазивање опште опасности“ и „Оштећење туђе ствари“, у вези с чланком 33. истог закона.
